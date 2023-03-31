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Нелегальные Chanel и Dior изъяли таможенники в Кольцово

31 марта 2023, 10:47
Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления
Пенсионерка из Челябинска ввезла в Россию незадекларированные вещи известных брендов.

В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию брендовых вещей. Их ввезла прилетевшая из Стамбула россиянка. В ходе досмотра в ее багаже обнаружились новые предметы люксового текстиля, всего 49 единиц. Это ветровки марки Botega Veneta, футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede GALIZIA, брюки от LAMAXX, халаты от OLENDA. Вся одежда оказалась женской, разных размеров и явно не предназначалась для личного пользования.

Пенсионерка пояснила, что все они приобретены в Стамбуле, и что она не была знакома с правилами их перемещения.

Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Сотрудники Кольцовской таможни изъяли вещи и возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров. Они направлены на экспертизу по выяснению их стоимости. Правообладателям направлен запрос для подтверждения законности ввоза одежды известных брендов, сообщают в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

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#Наталья Лушина#Происшествия#Таможня#Контрабанда#Товары#Деньги#Аэродром#Ввоз#Свердловская область#Челябинск
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