Нелегальные Chanel и Dior изъяли таможенники в Кольцово

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию брендовых вещей. Их ввезла прилетевшая из Стамбула россиянка. В ходе досмотра в ее багаже обнаружились новые предметы люксового текстиля, всего 49 единиц. Это ветровки марки Botega Veneta, футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede GALIZIA, брюки от LAMAXX, халаты от OLENDA. Вся одежда оказалась женской, разных размеров и явно не предназначалась для личного пользования.
Пенсионерка пояснила, что все они приобретены в Стамбуле, и что она не была знакома с правилами их перемещения.
Сотрудники Кольцовской таможни изъяли вещи и возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров. Они направлены на экспертизу по выяснению их стоимости. Правообладателям направлен запрос для подтверждения законности ввоза одежды известных брендов, сообщают в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.