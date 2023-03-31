Нелегальные Chanel и Dior изъяли таможенники в Кольцово

В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию брендовых вещей. Их ввезла прилетевшая из Стамбула россиянка. В ходе досмотра в ее багаже обнаружились новые предметы люксового текстиля, всего 49 единиц. Это ветровки марки Botega Veneta, футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede GALIZIA, брюки от LAMAXX, халаты от OLENDA. Вся одежда оказалась женской, разных размеров и явно не предназначалась для личного пользования.