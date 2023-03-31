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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Об отсутствии выплат за орден заявили в семье погибшего на СВО жителя Первоуральска

31 марта 2023, 09:30
Фото: 1MI
В Первоуральске семья военнослужащего и участника СВО, который награжден посмертно Орденом Мужества, не может добиться положенных им выплат.

Деньги семье погибшего уральца полагаются за посмертную награду, которую мужчине присудили. Об этой ситуации рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По словам Иванова, военный погиб в июле 2022 года. В сентябре его посмертно наградили Орденом Мужества. Однако, как утверждает депутат, семья мужчины уже полгода не может получить единоразовую выплату.

К решению этой проблемы подключена военная прокуратура.

Ранее жительница Белоярского района тоже жаловалась на отсутствие выплат на Орден Мужества, которым посмертно наградили ее 20-летнего сына. Молодой человек - Артем Уразаев из села Колюткино - погиб на СВО 21 марта 2022 года под Киевом.

Введены выплаты для семей всех участников СВО в Екатеринбурге
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