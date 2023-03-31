Об отсутствии выплат за орден заявили в семье погибшего на СВО жителя Первоуральска

По словам Иванова, военный погиб в июле 2022 года. В сентябре его посмертно наградили Орденом Мужества. Однако, как утверждает депутат, семья мужчины уже полгода не может получить единоразовую выплату.



К решению этой проблемы подключена военная прокуратура.