Об отсутствии выплат за орден заявили в семье погибшего на СВО жителя Первоуральска

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Деньги семье погибшего уральца полагаются за посмертную награду, которую мужчине присудили. Об этой ситуации рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
По словам Иванова, военный погиб в июле 2022 года. В сентябре его посмертно наградили Орденом Мужества. Однако, как утверждает депутат, семья мужчины уже полгода не может получить единоразовую выплату.
К решению этой проблемы подключена военная прокуратура.
Ранее жительница Белоярского района тоже жаловалась на отсутствие выплат на Орден Мужества, которым посмертно наградили ее 20-летнего сына. Молодой человек - Артем Уразаев из села Колюткино - погиб на СВО 21 марта 2022 года под Киевом.