Одобрена новая схема выборов в гордуму Екатеринбурга

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Слушания состоялись в трех помещениях администрации города. На мероприятие пришли 917 человек, пишет «КП-Екатеринбург».
По обновленной схеме в городской думе будет состоять 35 депутатов. 10 из них проходят по партийным спискам, остальные 25 — по округам. Также появилась возможность выбирать вице-спикеров думы.
Против внесенных изменений было отдано 423 голоса, а за — 442 голоса. 14 участников слушаний воздержались от ответа. Теперь голосование пройдет среди депутатов городской думы.
Напомним, недавно из Екатеринбурга было отправлено в Правительство РФ 38 предложений по поправкам в законах.