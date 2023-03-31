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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Одобрена новая схема выборов в гордуму Екатеринбурга

31 марта 2023, 17:24
Фото: 1MI
Участники общественных слушаний одобрили изменения в Уставе Екатеринбурга, затрагивающие схему выборов в гордуму. Слушания прошли 31 марта 2023 года.

Слушания состоялись в трех помещениях администрации города. На мероприятие пришли 917 человек, пишет «КП-Екатеринбург».

По обновленной схеме в городской думе будет состоять 35 депутатов. 10 из них проходят по партийным спискам, остальные 25 — по округам. Также появилась возможность выбирать вице-спикеров думы.

Против внесенных изменений было отдано 423 голоса, а за — 442 голоса. 14 участников слушаний воздержались от ответа. Теперь голосование пройдет среди депутатов городской думы.

Напомним, недавно из Екатеринбурга было отправлено в Правительство РФ 38 предложений по поправкам в законах.

38 предложений по корректировке законов отправлено в Правительство из Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Общественные слушания#Слушания#Выборы#Гордума#Общество#Новости УрФО
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