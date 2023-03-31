Первый этап серного проекта «Норникеля» должен стартовать в 2023 году

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Как сообщает tass.ru, серная программа является инновационным проектом утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, включенных в Заполярный филиал «Норникеля», в целях образования серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализации известняком при производстве гипса. При воплощении в жизнь данного проекта загрязнение окружающей среды в Норильске должно уменьшиться на 45% по итогам 2023 года, а в ходе реализации второго этапа (после 2025 года) выбросы в атмосферу сократятся на 90%.
Потанин рассказал, что готовность к запуску данной системы на Надеждинском заводе уже достигает 75%. Теперь должны пройти пусконаладочные работы, а первое улавливание газа по плану начнется в конце сентября. В IV квартале текущего года, а конкретнее — с октября месяца — будет виден первый результат, начнет ловиться первая сера.
Президент «Норникеля» уточнил, что запуск аналогичной программы на Медном заводе планируется отложить на два года, так как сейчас проект находится на стадии перепроектирования.
Потанин подвел итоги своего визита на Надеждинский металлургический завод, где планируется запустить в работу объект нейтрализации серной кислоты. Проект уже готов на 75%, после проведения пусконаладочных работ, в начале IV квартала, планируется запустить в работу первую линию, что уже наглядно продемонстрирует уменьшение объема атмосферных загрязнений. Глава горно-металлургической компании уверен, что население Норильска в скором времени сможет самостоятельно оценить очищение воздуха.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Предприятия ГК «Норникель» функционируют в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкалье, а также в Финляндии.