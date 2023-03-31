Первый этап серного проекта «Норникеля» должен стартовать в 2023 году

Как сообщает tass.ru, серная программа является инновационным проектом утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, включенных в Заполярный филиал «Норникеля», в целях образования серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализации известняком при производстве гипса. При воплощении в жизнь данного проекта загрязнение окружающей среды в Норильске должно уменьшиться на 45% по итогам 2023 года, а в ходе реализации второго этапа (после 2025 года) выбросы в атмосферу сократятся на 90%.