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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Подготовка жителей к паводку проводится под Нижним Тагилом

31 марта 2023, 10:50
Фото: Нижнетагильский отряд ВСКС
В Усть-Утке и Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом состоялись рейды по подготовке к паводкам.

В них поучаствовали добровольцы ВСКС и сотрудники МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил». Подготовительные мероприятия прошли с целью проведения профилактических бесед с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления. Эти деревни и села находятся на берегах реки Межевая Утка, сообщает Нижнетагильский отряд ВСКС.

Участники рейдов раздали местным жителям памятки, а также рассказали, как действовать в случае подтопления и куда нужно звонить для вызова спасателей. Также они рекомендовали им принять меры по сохранению материальных ценностей.

Фото: Нижнетагильский отряд ВСКС

Помимо этого, были сверены и актуализированы списки малоподвижных граждан, которые живут там, где возможно подтопление.

В ходе рейда жителям номер Единой службы спасения — «112». Туда можно звонить в случае любого ЧП.

Паводки ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области
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#Паводок#Рейды#Подготовка#Общество#Елена Озерова#Усть-утка#Висимо-Уткинск#Нижний Тагил
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