Подготовка жителей к паводку проводится под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В них поучаствовали добровольцы ВСКС и сотрудники МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил». Подготовительные мероприятия прошли с целью проведения профилактических бесед с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления. Эти деревни и села находятся на берегах реки Межевая Утка, сообщает Нижнетагильский отряд ВСКС.
Участники рейдов раздали местным жителям памятки, а также рассказали, как действовать в случае подтопления и куда нужно звонить для вызова спасателей. Также они рекомендовали им принять меры по сохранению материальных ценностей.
Помимо этого, были сверены и актуализированы списки малоподвижных граждан, которые живут там, где возможно подтопление.
В ходе рейда жителям номер Единой службы спасения — «112». Туда можно звонить в случае любого ЧП.