Подлог и взятка в 270 тысяч: участковый лесничий Красноуфимска предстанет перед судом

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Следователи Красноуфимска завершили расследование по делу 37-летней женщины, которая работала участковым лесничим. Как выявило следствие, она в течение двух лет не принимала мер по привлечению арендатора лесного участка к ответственности за совершаемые им нарушения лесного законодательства. За это она получала от него взятки, общая сумма которых составила свыше 270 тысяч рублей.
Нарушения законодательства в деятельности арендатора она не раз выявляла, но не отражала их в актах осмотра лесосек, чем помогала ему избежать ответственности.
Арендатор лесного участка также привлечен к ответственности за дачу взятки в крупном размере, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.