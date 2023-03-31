Подлог и взятка в 270 тысяч: участковый лесничий Красноуфимска предстанет перед судом

Следователи Красноуфимска завершили расследование по делу 37-летней женщины, которая работала участковым лесничим. Как выявило следствие, она в течение двух лет не принимала мер по привлечению арендатора лесного участка к ответственности за совершаемые им нарушения лесного законодательства. За это она получала от него взятки, общая сумма которых составила свыше 270 тысяч рублей.