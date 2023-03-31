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Published Сегодня, 12:58

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Подлог и взятка в 270 тысяч: участковый лесничий Красноуфимска предстанет перед судом

31 марта 2023, 12:58
Фото: 1MI
Лесничий Красноуфимска закрывала глаза на нарушения арендатором лесного законодательства.

Следователи Красноуфимска завершили расследование по делу 37-летней женщины, которая работала участковым лесничим. Как выявило следствие, она в течение двух лет не принимала мер по привлечению арендатора лесного участка к ответственности за совершаемые им нарушения лесного законодательства. За это она получала от него взятки, общая сумма которых составила свыше 270 тысяч рублей.

Нарушения законодательства в деятельности арендатора она не раз выявляла, но не отражала их в актах осмотра лесосек, чем помогала ему избежать ответственности.

Арендатор лесного участка также привлечен к ответственности за дачу взятки в крупном размере, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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#Наталья Лушина#Суд#Уголовное дело#Взятка#Подлог#Лесничий#Природоохранное законодательство#Свердловская область#Красноуфимск
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