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Пропавшего 14-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле

31 марта 2023, 09:55
Фото: 1MI
14-лений Владимир Киреев пропал в Нижнем Тагиле 29 марта. Родственники обратились с заявлением о розыске подростка в правоохранительные органы. Также школьника ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В день пропажи Владимир Киреев был одет в камуфляжную куртку, синие джинсы и шапку, черные ботинки. При себе школьник имел рюкзак синего цвета, значится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Розыском зеленоглазого худощавого подростка занимаются и сотрудники отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее Владимир уже неоднократно совершал самовольные уходы. В последний раз уходил из дома 13 марта, тогда он вернулся самостоятельно, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе полиции.

В ведомстве попросили всех, кто располагает информацией о пропавшем и его местонахождении сообщить в дежурную часть отдела телефону: 8 (3435) 97-69-32.

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#Евгения Сафина#Пропавший#Подросток#Полиция#Волонтеры#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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