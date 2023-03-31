Пропавшего 14-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В день пропажи Владимир Киреев был одет в камуфляжную куртку, синие джинсы и шапку, черные ботинки. При себе школьник имел рюкзак синего цвета, значится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».
Розыском зеленоглазого худощавого подростка занимаются и сотрудники отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее Владимир уже неоднократно совершал самовольные уходы. В последний раз уходил из дома 13 марта, тогда он вернулся самостоятельно, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе полиции.
В ведомстве попросили всех, кто располагает информацией о пропавшем и его местонахождении сообщить в дежурную часть отдела телефону: 8 (3435) 97-69-32.