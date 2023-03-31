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Posted 31 марта 2023, 06:00

Published 31 марта 2023, 06:00

Modified 31 марта 2023, 06:00

Updated 31 марта 2023, 06:00

ПСБ в Свердловской области предлагает бесплатное обслуживание для компаний ЖКХ и СНТ

ПСБ в Свердловской области предлагает бесплатное обслуживание для компаний ЖКХ и СНТ

31 марта 2023, 06:00
Фото: 1MI.
ПСБ подготовил комплексное предложение для уральских компаний, работающих в сфере ЖКХ, а также для садовых некоммерческих товариществ и коттеджных поселков. В него входят особые условия обслуживания от банка и специализированной онлайн-платформы «Продом».

В частности, если клиент, имея расчетный счет в ПСБ, подключается к платформе «Продом», банк предоставляет 3 месяца бесплатного обслуживания расчетного счета, двойной лимит бесплатных переводов, которые предприниматель может направить физическим лицам внутри банка, и бесплатных платежных поручений в адрес юридических лиц. Также можно бесплатно открыть и вести специальный счет капитального ремонта в ПСБ. Что касается выгоды от подключения к «Продом», то при соблюдении всех условий клиента бесплатно подключают к платформе и предоставят бесплатное обслуживание на 3 месяца (далее — от 4900 руб./месяц).

ПАО «Промсвязьбанк» — универсальный банк, входящий в число крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций. ПСБ законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Платформа «Продом» объединяет в себе все сервисы ЖКХ для жителей и сотрудников УК, аварийно-диспетчерскую службу и систему контроля доступа. Единый сервис позволяет жителям в один клик оплатить услуги ЖКХ, передать показания счетчиков, оставить заявку на вызов мастера и т. д.

Чтобы подключиться к сервису, достаточно обратиться в ближайший офис ПСБ или по телефону +7(3435)960-424.

 

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