ПСБ в Свердловской области предлагает бесплатное обслуживание для компаний ЖКХ и СНТ

В частности, если клиент, имея расчетный счет в ПСБ, подключается к платформе «Продом», банк предоставляет 3 месяца бесплатного обслуживания расчетного счета, двойной лимит бесплатных переводов, которые предприниматель может направить физическим лицам внутри банка, и бесплатных платежных поручений в адрес юридических лиц. Также можно бесплатно открыть и вести специальный счет капитального ремонта в ПСБ. Что касается выгоды от подключения к «Продом», то при соблюдении всех условий клиента бесплатно подключают к платформе и предоставят бесплатное обслуживание на 3 месяца (далее — от 4900 руб./месяц).