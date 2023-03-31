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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Сайт с сумками-подделками брендов заблокирован в Качканаре

31 марта 2023, 13:55
Фото: 1MI
В Качканаре специалисты добились блокировки сайта, на котором продавалась контрафактная продукция.

На портале продавались поддельные сумки и рюкзаки, сообщили в Роспотребнадзоре. Эти вещи были подделками известных брендов.

Эксперты оперативно вычислили, что сумки поддельные, так как на сайте отсутствовали товарные знаки производителей. Также на портале не было указано данных о хозяйствующем субъекте. Там можно было найти лишь адрес электронной почты и фактический адрес.

Поэтому представители Роспотребнадзора подготовили иск в суд и потребовали признать данные сайта незаконными и недопустимыми к распространению. Суд удовлетворил это требование. Сайт внесли в Единый реестр запрещенных порталов, доступ к нему заблокирован.

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#Елена Озерова#Сумки#Контрофакт#Сайт#Блокировка#Происшествия#Новости УрФО
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