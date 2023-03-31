Сайт с сумками-подделками брендов заблокирован в Качканаре

На портале продавались поддельные сумки и рюкзаки, сообщили в Роспотребнадзоре. Эти вещи были подделками известных брендов.



Эксперты оперативно вычислили, что сумки поддельные, так как на сайте отсутствовали товарные знаки производителей. Также на портале не было указано данных о хозяйствующем субъекте. Там можно было найти лишь адрес электронной почты и фактический адрес.



Поэтому представители Роспотребнадзора подготовили иск в суд и потребовали признать данные сайта незаконными и недопустимыми к распространению. Суд удовлетворил это требование. Сайт внесли в Единый реестр запрещенных порталов, доступ к нему заблокирован.