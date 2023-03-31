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Субботники и озеленение города: Дни окружающей среды стартуют в Нижнем Тагиле

31 марта 2023, 11:08
Фото: 1MI
План мероприятий по защите окружающей среды в 2023 году утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Дни окружающей среды в Нижнем Тагиле будут проводиться для обеспечения благоприятных условий для местных жителей, улучшения внешнего вида города и его экологического состояния. Участвовать в мероприятиях смогут все желающие.

Согласно постановлению, с 1 по 30 апреля в Нижнем Тагиле во всех районах города будут проведены более 100 субботников по очистке территорий парков и скверов, берегов рек, мемориальных комплексов. Также планируется ликвидация несанкционированных свалок и озеленение города. А на 29 апреля предварительно назначено проведение общегородского субботника.

Также в 2023 году пройдет дополнительное озеленение в общественных местах. В экопарке на Гальянке, Тагильской лагуне-2, Пионерском сквере и сквере Рабочей молодежи, на проспекте Строителей будут высажены 1,5 тысячи кустарников и 100 деревьев. К лету на клумбах города и в вазонах появятся свыше 267 тысяч цветов.

Мероприятия по сбору вторсырья, ликвидация свалок, благоустройство родников будут проводится до конца года. Отчеты о выполненной работе должен быть предоставлен в отдел по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила не позднее 1 января 2024 года.

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#Евгения Сафина#Субботники#Уборка#Окружающая среда#Экология#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев
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