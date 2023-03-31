Субботники и озеленение города: Дни окружающей среды стартуют в Нижнем Тагиле

Также в 2023 году пройдет дополнительное озеленение в общественных местах. В экопарке на Гальянке, Тагильской лагуне-2, Пионерском сквере и сквере Рабочей молодежи, на проспекте Строителей будут высажены 1,5 тысячи кустарников и 100 деревьев. К лету на клумбах города и в вазонах появятся свыше 267 тысяч цветов.