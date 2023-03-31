Субботники: какие отходы вывезет региональный оператор в Нижнем Тагиле

К твердым коммунальным отходам относятся: предметы упаковки, стеклотара, мебель и спортивный инвентарь. Собранные в процессе уборки дворов многоквартирных домов и размещенные в контейнерах отходы будут вывезены регоператором в рамках коммунальной услуги обращения с ТКО. Однако срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор к ТКО не относятся. Управляющие компании должны вывезти их самостоятельно в рамках дополнительных договоров.