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Субботники: какие отходы вывезет региональный оператор в Нижнем Тагиле

31 марта 2023, 07:10
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
В городах и поселках Свердловской области уже по традиции начался сезон субботников. Весь накопившийся за зиму мусор в парках и на улицах тщательно убирают и вывозят на полигон. Помощь муниципалитетам в таких ситуациях оказывает региональный оператор.

В 2022 году администрации Краснотурьинского и Горноуральского городских округов заключили договор о сотрудничестве с региональным оператором. В 2023 году к взаимодействию присоединились Нижний Тагил и Качканарский городской округ. По контракту вывоз собранного в процессе уборки мусора с территорий данных муниципалитетов осуществляет региональный оператор. 

Работы по благоустройству общественных пространств — улиц и парков — не должны финансироваться за счет коммунальной платы граждан, — отмечает исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

К твердым коммунальным отходам относятся: предметы упаковки, стеклотара, мебель и спортивный инвентарь. Собранные в процессе уборки дворов многоквартирных домов и размещенные в контейнерах отходы будут вывезены регоператором в рамках коммунальной услуги обращения с ТКО. Однако срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор к ТКО не относятся. Управляющие компании должны вывезти их самостоятельно в рамках дополнительных договоров.

#Анастасия Стрежнева#Мусор#Вывоз мусора#Субботник#Отходы#ТКО#Рифей#Общество#Экология#Свердловская область#Нижний Тагил#Федор Потапов
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