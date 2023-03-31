Субботники: какие отходы вывезет региональный оператор в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
В 2022 году администрации Краснотурьинского и Горноуральского городских округов заключили договор о сотрудничестве с региональным оператором. В 2023 году к взаимодействию присоединились Нижний Тагил и Качканарский городской округ. По контракту вывоз собранного в процессе уборки мусора с территорий данных муниципалитетов осуществляет региональный оператор.
Работы по благоустройству общественных пространств — улиц и парков — не должны финансироваться за счет коммунальной платы граждан, — отмечает исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
К твердым коммунальным отходам относятся: предметы упаковки, стеклотара, мебель и спортивный инвентарь. Собранные в процессе уборки дворов многоквартирных домов и размещенные в контейнерах отходы будут вывезены регоператором в рамках коммунальной услуги обращения с ТКО. Однако срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор к ТКО не относятся. Управляющие компании должны вывезти их самостоятельно в рамках дополнительных договоров.