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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:35

Суд решил судьбу детей отца из Нижнего Тагила, у которого приставы забрали дочь

31 марта 2023, 05:35
Фото: 1MI
Суд Нижнего Тагила постановил оставить троих детей с их отцом после его развода с супругой.

Мужчина прятал от бывшей жены свою семилетнюю дочь в Екатеринбурге у старшей дочери от первого брака. Однако 3 марта 2023 года судебные приставы забрали у него ребенка.

Уверенный, что дочь у него забрали незаконно, тагильчанин обратился к Александру Бастрыкину с просьбой помочь, утверждая, что жена много раз бросала своих детей. Всего у бывших супругов два сына и одна дочка.

Нижнетагильский суд вынес постановление о том, что все дети останутся жить с отцом, а мать обязали к выплате алиментов. Женщина намерена подавать апелляционную жалобу.

Напомним, в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила собственных детей, после чего покончила жизнь самоубийством. У погибшей было душевное расстройство, ранее она уже предпринимала попытку свести счеты с жизнью.

Похоронена убившая своих детей и покончившая с собой мать в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Суд#Постановление#Общество#Новости УрФО
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