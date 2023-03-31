Суд решил судьбу детей отца из Нижнего Тагила, у которого приставы забрали дочь

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Мужчина прятал от бывшей жены свою семилетнюю дочь в Екатеринбурге у старшей дочери от первого брака. Однако 3 марта 2023 года судебные приставы забрали у него ребенка.
Уверенный, что дочь у него забрали незаконно, тагильчанин обратился к Александру Бастрыкину с просьбой помочь, утверждая, что жена много раз бросала своих детей. Всего у бывших супругов два сына и одна дочка.
Нижнетагильский суд вынес постановление о том, что все дети останутся жить с отцом, а мать обязали к выплате алиментов. Женщина намерена подавать апелляционную жалобу.
Напомним, в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила собственных детей, после чего покончила жизнь самоубийством. У погибшей было душевное расстройство, ранее она уже предпринимала попытку свести счеты с жизнью.