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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:38

Тарифы на проезд по «Екарте» будут изменены с 1 апреля в Екатеринбурге

31 марта 2023, 14:38
Фото: 1MI
Тарифы на проезд в общественном транспорте по «Екарте» в Екатеринбурге изменятся с 1 апреля 2023 года.

Так, перестанет действовать месячный проездной на три вида общественного транспорта для учащихся школы и студентов, рассказали на официальном сайте «Екарта».

Кроме того, на 70 рублей — до 2300 рублей — будет увеличена цена единого проездного на один вид транспорта для екатеринбуржцев, не имеющих льгот. А для детей и подростков цена проездного подорожает на 20 рублей — до 760 рублей.

Также некоторые тарифы подешевеют. Месячный проездной на четыре вида транспорта для всех категорий горожан станет дешевле на 300 рублей. Стоимость этого же проездной, но только для учеников школы снизится на 400 рублей, и его цена составит 1100 рублей. А для студентов стоимость такого тариф снизится с 1900 рублей до 1700 рублей.

Екатеринбуржцы, которые пользуются тарифами, убранными из сетки, смогут их сменить в кассе.

Напомним, на дорогах Екатеринбурга появятся новые троллейбусы из Беларуси, оснащенные пандусами, низким уровнем пола, кондиционерами и USB-зарядками.

Новые белорусские троллейбусы прибыли в Екатеринбург
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Новости УрФО#Транспорт#Деньги#Проезд#Тарифы#Пассажиры
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