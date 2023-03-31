Тарифы на проезд по «Екарте» будут изменены с 1 апреля в Екатеринбурге

Также некоторые тарифы подешевеют. Месячный проездной на четыре вида транспорта для всех категорий горожан станет дешевле на 300 рублей. Стоимость этого же проездной, но только для учеников школы снизится на 400 рублей, и его цена составит 1100 рублей. А для студентов стоимость такого тариф снизится с 1900 рублей до 1700 рублей.