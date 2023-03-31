Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроят к концу лета

Общая площадь благоустройства составит 10,5 тысячи квадратных метров. На территории театра расположатся места для отдыха, оборудованные скамейками и урнами. Для детей там появятся карусель и игровой комплекс. Дорожки строители вымостят тротуарной плиткой. Также запроектирована площадка с навесом для сбора мусора. На площади перед главным зданием театра будут установлены афишные стенды, скамьи и цветочные вазоны.