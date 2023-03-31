Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроят к концу лета

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Заказчиком аукциона является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Проведение работ по благоустройству необходимо увязать с капитальным ремонтом зданий, которые сейчас проводит подрядная организация, а также в присутствии
представителей владельцев инженерных сетей.
Общая площадь благоустройства составит 10,5 тысячи квадратных метров. На территории театра расположатся места для отдыха, оборудованные скамейками и урнами. Для детей там появятся карусель и игровой комплекс. Дорожки строители вымостят тротуарной плиткой. Также запроектирована площадка с навесом для сбора мусора. На площади перед главным зданием театра будут установлены афишные стенды, скамьи и цветочные вазоны.
Озеленить территорию необходимо кустарниками и деревьями. Будут высажены сирень, кизильник, акация, яблони, березы и рябины, а все старые тополя подрядчик вырубит. Газон из многолетних трав займет территорию в 3,5 тысячи квадратных метров.
Также территория будет оборудована для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.
Гарантия на проведенные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 апреля.