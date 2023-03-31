TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроят к концу лета

31 марта 2023, 14:16
Фото: TagilCity.ru
25 миллионов рублей выделено на благоустройство территории вокруг Молодежного театра в Нижнем Тагиле. Работы должны быть окончены до 31 августа 2023 года.

Заказчиком аукциона является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Проведение работ по благоустройству необходимо увязать с капитальным ремонтом зданий, которые сейчас проводит подрядная организация, а также в присутствии
представителей владельцев инженерных сетей.

Общая площадь благоустройства составит 10,5 тысячи квадратных метров. На территории театра расположатся места для отдыха, оборудованные скамейками и урнами. Для детей там появятся карусель и игровой комплекс. Дорожки строители вымостят тротуарной плиткой. Также запроектирована площадка с навесом для сбора мусора. На площади перед главным зданием театра будут установлены афишные стенды, скамьи и цветочные вазоны.

Озеленить территорию необходимо кустарниками и деревьями. Будут высажены сирень, кизильник, акация, яблони, березы и рябины, а все старые тополя подрядчик вырубит. Газон из многолетних трав займет территорию в 3,5 тысячи квадратных метров.

Также территория будет оборудована для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Гарантия на проведенные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 апреля.

Черновая отделка внутри здания Молодежного театра в Нижнем Тагиле подходит к концу
Узнать подробнее
Читайте также:
Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 годуСтоимость оборудования исключена из сметы на ремонт Молодежного театра в ТагилеВ Нижнем Тагиле найден подрядчик на ремонт Молодежного театра
#Евгения Сафина#Благоустройство#Молодежный театр#Закупка#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова
Вчера, 10:02
Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?
Сегодня, 13:50
Депутат Нижнего Тагила Ильина отрицает в суде свою причастность к митингу в Леневке
Сегодня, 08:29
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
Сегодня, 16:16
Два маршрута в Нижнем Тагиле приостановили работу из-за дефицита водителей
Сегодня, 12:58
Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
Вчера, 17:39