Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Рассказываем, где можно стать ближе к природе и понаблюдать за играми пернатых, а самое главное чем — кормить селезней и уток, чтобы водоплавающие птицы были довольны, здоровы и вам рады. В Нижнем Тагиле кряквы любят селиться под мостами через реку Тагил — поближе к горожанам.
Уток можно встретить в микрорайоне Валегин Бор, который находится на Вагонке у реки Большая Кушва. Доехать можно со стороны города по улице Зеленстроевская, а со стороны Вагонки по улице Алтайская.
На территории парка культуры НТМК тоже есть эти птицы. Парк и водоем, где обитают утки, расположен за дворцом культуры и искусства по адресу ул. Металлургов, 1. От вокзала можно доехать на маршрутном такси под номерами 1 и 1с.
В районе реки Тагил у Камня Шихан, чтобы добраться до мест обитания уток, нужно повернуть с улицы Пархоменко на улицу Красная, проехать или пройти дом №12 далее подняться на гору. Там вам откроется вид на реку, уток будет видно как на ладони. Отметим, что на вершине горы можно полюбоваться памятнику Петру и Февронии Муромским.
Утки любят зимовать в Нижнем Тагиле в парке Народном, на реке Тагил. Парк трудно пропустить, нужно доехать до остановки ТЦ Мегамарт по улице Фрунзе.
Также утиные семейства можно встретить под Горбатым мостом, все на той же реке. Горбатый мост (официально он зовется мост «Металлургов») — это пешеходный путепровод через бывшие железнодорожные пути и реку Тагил в створе ул. Папанина и ул. Тагильская.
Я по Горбатому мосту часто хожу, живу рядом, и всегда с собой есть кусочек старого хлеба или сухари, специально для уточек, — рассказала TagilCity.ru молодая тагильчанка Нина Титова.
По мнению орнитологов, таким рационом можно нанести ущерб здоровью водоплавающих, уток нельзя кормить кусками хлеба, чипсами или сухарями.
По поводу кормления птиц хлебом, посмотрите на состав обычной булки хлеба. Мука, вода, сахар, маргарин, эмульгаторы, лецитины, и многое другое. Большое количество употребления хлеба у уток формируют грибковые заболевания, что в свою очередь приводит ко многим другим болезням кряквы. Это как подсадить человека на диету исключительно из фаст-фуда, — поясняет Юлия Жеребцова, руководитель центра реабилитации птиц «Солнечная птица».
Утка в природе питается кореньями, водорослями, маленькими рыбками, и насекомыми. Кряквы оценят душистое сено. Подойдёт ячменная крупа и пшено. Зерновые хлопья. Любые овощи, в том числе картошка, но обязательно порежьте их на маленькие кусочки, тогда птица будет вам благодарна. Также подойдут растения, по вкусу придется травка для кошек или пророщенная пшеница. Если хотите побаловать пернатого, то можно угостить творогом, вареной белой рыбой или тертым сыром вперемежку с перловкой.
Места обитания белок в природе разнообразны: светлые буковые леса, дубняки, хвойная тайга, лесостепь, тундровое криволесье и кедровые стланики. Однако встречаются белки и в городской среде. Рассказываем, где можно совместить наслаждение от прогулки на свежем воздухе и встречу с хвостатыми рыжими зверьками. Замечены белки были в районе Красного Камня близ территории краснокаменского рынка, между остановками «кинотеатр Красногвардеец» и «Приречный», также белок видели на Старателе.
Но, пожалуй, самое большое место их обитания в Тагиле — лесопарковая зона «Пихтовые горы», расположена она за площадью Танкостроителей на Вагонке. «Пихтовые горы» недавно были облагорожены, от одной только прогулки там можно получить удовольствие, особенно человеку, привыкшему к пыльным улицам города. Попадаются рыжие грызуны и в микрорайоне «Кедр», и на лыжной базе, где в шаговой доступности также есть лес — все та же Пихтовка.
Многие продукты смертельно опасны для белок. Есть вероятность погубить животное, если кормить его не теми продуктами. Перекармливать также не стоит. Категорически нельзя кормить: хлебом и другими мучными изделиями, молочными продуктами, арахисом, а также шоколадом и другими сладостями.
Белок вообще лучше не трогать, они нормально выживают и зимой, но если придется, то можно подкармливать яблоками, грушами. Давать сырые орехи, именно сырые, не из упаковки, но только не арахис и миндаль, — рассказывает Юлия Жеребцова, руководитель центра реабилитации птиц «Солнечная птица».
Волонтеры центра реабилитации птиц напоминают, что если хочется прикормить животное, то делать это стоит лишь в сильные морозы, когда зверькам приходится как-то выживать, а условия в зимний период оставляют желать лучшего. В остальное время они добывают себе пищу сами.