Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки

Но, пожалуй, самое большое место их обитания в Тагиле — лесопарковая зона «Пихтовые горы», расположена она за площадью Танкостроителей на Вагонке. «Пихтовые горы» недавно были облагорожены, от одной только прогулки там можно получить удовольствие, особенно человеку, привыкшему к пыльным улицам города. Попадаются рыжие грызуны и в микрорайоне «Кедр», и на лыжной базе, где в шаговой доступности также есть лес — все та же Пихтовка.