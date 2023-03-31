Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С 3 по 5 апреля подростков от 14 до 18 лет приглашают на работу в трудовые отряды мэра Нижнего Тагила на лето. Трудоустроиться школьники смогут не более чем на месяц. Отряды работают на социально-значимых участках города весь летний период.
25 миллионов рублей планируют потратить на благоустройство территории вокруг Молодежного театра в Нижнем Тагиле. Работы должны будут завершиться до 31 августа 2023 года. Подрядчику нужно будет увязать эти работы с капремонтом зданий.
С августа в околополитическом сообществе Екатеринбурга обсуждается мнение, что у экс-мэра Евгения Ройзмана* существует некая «крыша», благодаря которой он не попадет за решетку. Тем не менее недавно его арестовали на 14 суток. Журналиcты TagilCity.ru выяснили, есть ли у Ройзмана* «крыша».
* - признан иноагентом
Депутат гордумы Римма Ильина, которую обвиняют в организации незаконного митинга в Леневке, не признала свою причастность к этому мероприятию. На пикете местные жители выступили против разработки Анатольского месторождения. Если вину Ильиной в организации докажут, ей грозит штраф до 40 тысяч рублей.
Неизвестные угнали с парковки автомобиль Hyundai Solaris. Заявление в полицию о произошедшем отнесла очевидица событий. Хозяин машины находится вне города, поэтому пока даже не опрошен.