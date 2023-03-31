С августа в околополитическом сообществе Екатеринбурга обсуждается мнение, что у экс-мэра Евгения Ройзмана* существует некая «крыша», благодаря которой он не попадет за решетку. Тем не менее недавно его арестовали на 14 суток. Журналиcты TagilCity.ru выяснили, есть ли у Ройзмана* «крыша».