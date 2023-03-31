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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

У уехавшего жителя Тагила угнали авто, а депутат Ильина отрицает связь с митингом

31 марта 2023, 15:54
Фото: 1MI
У уехавшего жителя Нижнего Тагила угнали авто, а депутат Римма Ильина отрицает причастность к митингу в Леневке. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 31 марта.

С 3 по 5 апреля подростков от 14 до 18 лет приглашают на работу в трудовые отряды мэра Нижнего Тагила на лето. Трудоустроиться школьники смогут не более чем на месяц. Отряды работают на социально-значимых участках города весь летний период.

Запись в трудовые отряды мэра в Нижнем Тагиле стартует 3 апреля
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25 миллионов рублей планируют потратить на благоустройство территории вокруг Молодежного театра в Нижнем Тагиле. Работы должны будут завершиться до 31 августа 2023 года. Подрядчику нужно будет увязать эти работы с капремонтом зданий.

Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроят к концу лета
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С августа в околополитическом сообществе Екатеринбурга обсуждается мнение, что у экс-мэра Евгения Ройзмана* существует некая «крыша», благодаря которой он не попадет за решетку. Тем не менее недавно его арестовали на 14 суток. Журналиcты TagilCity.ru выяснили, есть ли у Ройзмана* «крыша».

* - признан иноагентом

Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?
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Депутат гордумы Римма Ильина, которую обвиняют в организации незаконного митинга в Леневке, не признала свою причастность к этому мероприятию. На пикете местные жители выступили против разработки Анатольского месторождения. Если вину Ильиной в организации докажут, ей грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Депутат Нижнего Тагила Ильина отрицает в суде свою причастность к митингу в Леневке
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Неизвестные угнали с парковки автомобиль Hyundai Solaris. Заявление в полицию о произошедшем отнесла очевидица событий. Хозяин машины находится вне города, поэтому пока даже не опрошен.

Неизвестные в Нижнем Тагиле угнали припаркованный во дворе автомобиль
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