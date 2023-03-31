В Екатеринбурге и области горит сухая трава

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Первые случаи горения сухой травы уже зарегистрированы. 31 марта екатеринбургским спасателям пришлось реагировать сразу на два вызова. Дымом заволокло небо в микрорайоне Солнечный. Там пожар охватил 300 кв.м. земли. Угрозы жилым строениям не было, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В это же время поступило сообщение о возгорании на 14-м километре Чусовского тракта, в садовом товариществе. Есть информация, что огонь успел перекинуться на садовый дом и надворные постройки. Площадь этого пожара составила 150 кв.м.
Причины обоих возгораний предстоит установить пожарным дознавателям.