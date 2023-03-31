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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Екатеринбурге и области горит сухая трава

31 марта 2023, 14:04
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Авиалесоохрана включила Свердловскую область в перечень регионов с повышенной пожарной опасностью в апреле.

Первые случаи горения сухой травы уже зарегистрированы. 31 марта екатеринбургским спасателям пришлось реагировать сразу на два вызова. Дымом заволокло небо в микрорайоне Солнечный. Там пожар охватил 300 кв.м. земли. Угрозы жилым строениям не было, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В это же время поступило сообщение о возгорании на 14-м километре Чусовского тракта, в садовом товариществе. Есть информация, что огонь успел перекинуться на садовый дом и надворные постройки. Площадь этого пожара составила 150 кв.м.

Причины обоих возгораний предстоит установить пожарным дознавателям.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Происшествия#Пожар#Пожарные#Возгорание
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