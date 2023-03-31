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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Екатеринбурге спецназовцы задержали двоих мужчин прямо на улице

31 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
Операция по захвату произошла неподалеку от торгового центра «Семь ключей» в Екатеринбурге.

На глазах спешащих на работу горожан 31 марта спецназовцы вытащили из автомобиля и положили на землю двоих мужчин, когда те садились в ГАЗель, стоявшую на парковке. Силовики, а их было несколько человек, появились неожиданно. Они были в масках и с автоматами.

Как сообщает издание Е1, в полиции подтвердили, что операция по захвату имела место, но что именно совершили задержанные, пока в интересах следствия не разглашается.

Как сообщалось, полиция пресекла попытку к бегству обвиняемого по делу о хищении в особо крупном размере. Злоумышленник, сообщив потерпевшему, что намерен обеспечить безопасность сделки, забрал у него 5 миллионов рублей.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Силовики#Полиция#Захват#Преступники
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