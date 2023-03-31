В Екатеринбурге спецназовцы задержали двоих мужчин прямо на улице

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
На глазах спешащих на работу горожан 31 марта спецназовцы вытащили из автомобиля и положили на землю двоих мужчин, когда те садились в ГАЗель, стоявшую на парковке. Силовики, а их было несколько человек, появились неожиданно. Они были в масках и с автоматами.
Как сообщает издание Е1, в полиции подтвердили, что операция по захвату имела место, но что именно совершили задержанные, пока в интересах следствия не разглашается.
Как сообщалось, полиция пресекла попытку к бегству обвиняемого по делу о хищении в особо крупном размере. Злоумышленник, сообщив потерпевшему, что намерен обеспечить безопасность сделки, забрал у него 5 миллионов рублей.