В Екатеринбурге спецназовцы задержали двоих мужчин прямо на улице

На глазах спешащих на работу горожан 31 марта спецназовцы вытащили из автомобиля и положили на землю двоих мужчин, когда те садились в ГАЗель, стоявшую на парковке. Силовики, а их было несколько человек, появились неожиданно. Они были в масках и с автоматами.