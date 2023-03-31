В Екатеринбурге стая из пяти крупных псов чуть не разорвала женщину и собаку

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Во дворе дома по улице Николая Островского женщина выгуливала двух небольших собак. Внезапно к ней одна за другой подбежали пять крупных собак породы аляскинский маламут. Три из них сразу вцепились в одну из маленьких собачек и стали тянуть ее в разные стороны с такой силой, что подняли ее в воздух. Женщина пыталась отогнать зверей, но ничего не получалось. Это продолжалось до тех пор, пока к ним не подбежал мужчина. Он отогнал собак, замахнувшись на них.
По словам очевидцев, это собаки одного из жителей близлежащих домов частного сектора. Он их или выпускает на свободных выгул, или они сами каким-то образом вырываются на свободу. В минувшем году они загрызли живших поблизости йорков, сообщает Е1.