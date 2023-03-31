В Екатеринбурге стая из пяти крупных псов чуть не разорвала женщину и собаку

Во дворе дома по улице Николая Островского женщина выгуливала двух небольших собак. Внезапно к ней одна за другой подбежали пять крупных собак породы аляскинский маламут. Три из них сразу вцепились в одну из маленьких собачек и стали тянуть ее в разные стороны с такой силой, что подняли ее в воздух. Женщина пыталась отогнать зверей, но ничего не получалось. Это продолжалось до тех пор, пока к ним не подбежал мужчина. Он отогнал собак, замахнувшись на них.