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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

В Нижнем Тагиле Mercedes чуть не сбил девушку на переходе

31 марта 2023, 08:20
Фото: 1MI
Водитель иномарки Mercedes в Нижнем Тагиле чуть не сбил девушку-пешехода. Это случилось на улице Юности в Дзержинском районе.

Инцидент зафиксирован на видео. Согласно кадрам, иномарка ехала быстрее других автомобилей, и в это же время через пешеходный переход шла девушка. Водитель в последний момент увернулся, чтобы не сбить девушку, и выехал ради этого на встречку, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Сама тагильчанка на ЧП отреагировала так: осмотрелась по сторонам и пошла дальше. Также во время чуть не случившейся трагедии она смотрела в телефон.

В Госавтоинспекции отметили, что водителя уже разыскивают.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Видео#Пешеход#Пешеходный переход#Происшествия
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