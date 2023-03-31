В Нижнем Тагиле Mercedes чуть не сбил девушку на переходе

Инцидент зафиксирован на видео. Согласно кадрам, иномарка ехала быстрее других автомобилей, и в это же время через пешеходный переход шла девушка. Водитель в последний момент увернулся, чтобы не сбить девушку, и выехал ради этого на встречку, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».