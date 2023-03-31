В Нижнем Тагиле начали поджигать сухую траву

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
30 марта около 20.00 у дома № 14 на улице Фестивальная горели сухая трава и мусор на открытой территории. На тушение выезжали огнеборцы из 30 и 37 пожарных частей, — рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
Также возгорания травы начали происходить и по Свердловской области. По данным МЧС, 31 марта в Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров загорелась сухая растительность на улице Счастливая. В этом случае не было угрозы распространения огня на жилые дома.
А в саду на Чусовском тракте в это же время горение травы перекинулось на дом с надворными постройками. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар ликвидируют 12 огнеборцев с помощью четырех единиц спецтехники.