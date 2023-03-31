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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Нижнем Тагиле начали поджигать сухую траву

31 марта 2023, 12:07
Фото: TagilCity.ru
Первые случаи горения сухой травы в Нижнем Тагиле приходится тушить пожарным расчетам.
30 марта около 20.00 у дома № 14 на улице Фестивальная горели сухая трава и мусор на открытой территории. На тушение выезжали огнеборцы из 30 и 37 пожарных частей, — рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Также возгорания травы начали происходить и по Свердловской области. По данным МЧС, 31 марта в Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров загорелась сухая растительность на улице Счастливая. В этом случае не было угрозы распространения огня на жилые дома.

А в саду на Чусовском тракте в это же время горение травы перекинулось на дом с надворными постройками. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар ликвидируют 12 огнеборцев с помощью четырех единиц спецтехники.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Сухая трава#Возгорание#Происшествия#Эксклюзив
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