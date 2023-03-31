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Published Сегодня, 10:12

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Updated Сегодня, 10:14

В Нижнем Тагиле пойман вырвавший у пенсионерки сумку с деньгами мужчина

31 марта 2023, 10:12
Фото: 1MI
Житель Тагилстроя в Нижнем Тагиле, находясь в пьяном виде, отобрал у пожилой женщины сумку. 27-летний злоумышленник задержан и доставлен в полицию для разбирательств.

Известно, что мужчина распивал спиртное с приятелями. А когда пошел домой, обратил внимание на женщину, которая шла одна, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Тогда злоумышленник решил последовать за ней, чтобы отобрать сумку, что он и сделал. В определенный момент он выдернул сумочку из рук и убежал.

В последствии он не смог вспомнить, куда выбросил краденую вещь. Вспомнил он лишь, как доставал из сумочки деньги.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Грабеж#Грабитель#Сумка#Вор#Криминал
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