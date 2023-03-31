В Нижнем Тагиле пойман вырвавший у пенсионерки сумку с деньгами мужчина

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Известно, что мужчина распивал спиртное с приятелями. А когда пошел домой, обратил внимание на женщину, которая шла одна, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Тогда злоумышленник решил последовать за ней, чтобы отобрать сумку, что он и сделал. В определенный момент он выдернул сумочку из рук и убежал.
В последствии он не смог вспомнить, куда выбросил краденую вещь. Вспомнил он лишь, как доставал из сумочки деньги.