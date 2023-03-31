Вальщик леса из деревни под Серовом погиб на СВО

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Юрий Есаулков после окончания школы устроился на работу вальщиком леса. На службу он отправился 23 октября 2022 года и стал сапером-штурмовиком.
Дома возвращения Юрия ждали супруга и двое детей. Известно, что погиб мужчина 18 марта 2023 года в боях на Сватово-Кременном направлении. Об этом рассказали в администрации Серовского ГО. До СВО он любил проводить время с семьей, ходить в походы и на рыбалку.
Он был из многодетной семьи, где был четвертым, старшим сыном. Похоронят бойца 3 апреля в 13:00 в селе Андриановичи. Прощание с ним состоится на Вокзальной, 41.