Вальщик леса из деревни под Серовом погиб на СВО

Дома возвращения Юрия ждали супруга и двое детей. Известно, что погиб мужчина 18 марта 2023 года в боях на Сватово-Кременном направлении. Об этом рассказали в администрации Серовского ГО. До СВО он любил проводить время с семьей, ходить в походы и на рыбалку.