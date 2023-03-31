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Вальщик леса из деревни под Серовом погиб на СВО

31 марта 2023, 14:43
Фото: Администрация Серовского ГО
На спецоперации погиб вальщик леса из села Андриановичи Серовского городского округа. Мужчине было 44 года.

Юрий Есаулков после окончания школы устроился на работу вальщиком леса. На службу он отправился 23 октября 2022 года и стал сапером-штурмовиком.

Дома возвращения Юрия ждали супруга и двое детей. Известно, что погиб мужчина 18 марта 2023 года в боях на Сватово-Кременном направлении. Об этом рассказали в администрации Серовского ГО. До СВО он любил проводить время с семьей, ходить в походы и на рыбалку.

Он был из многодетной семьи, где был четвертым, старшим сыном. Похоронят бойца 3 апреля в 13:00 в селе Андриановичи. Прощание с ним состоится на Вокзальной, 41.

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