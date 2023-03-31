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Врио Среднеуральска назначен Алексей Стасенок

31 марта 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Среднеуральске глава города Александр Ковальчик покинул свой пост.

В четверг, 30 марта, дума муниципалитета приняла его отставку. Заявление он написал по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Врио главы города Среднеуральск назначен Алексей Стасенок. До прихода в администрацию он был главой Нижнетуринского городского округа. 

Александр Ковальчик стал главой Среднеуральска два года назад весной. При нем в городе случилось несколько коммунальных конфликтов.

Напомним, что в конце февраля Игорь Сальников покинул пост мэра Верхней Салды. Он сказал, что это необходимо по семейным обстоятельствам из-за смены места жительства. Город проживания в его соцсетях сменился на Пермь.

В отставку отправлен первый замглавы МЧС Александр Чуприян
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#Елена Озерова#Среднеуральск#Мэр#Мэр города#Отставка#Политика
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