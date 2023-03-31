Врио Среднеуральска назначен Алексей Стасенок

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В четверг, 30 марта, дума муниципалитета приняла его отставку. Заявление он написал по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Врио главы города Среднеуральск назначен Алексей Стасенок. До прихода в администрацию он был главой Нижнетуринского городского округа.
Александр Ковальчик стал главой Среднеуральска два года назад весной. При нем в городе случилось несколько коммунальных конфликтов.
Напомним, что в конце февраля Игорь Сальников покинул пост мэра Верхней Салды. Он сказал, что это необходимо по семейным обстоятельствам из-за смены места жительства. Город проживания в его соцсетях сменился на Пермь.