Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Федеральный материнский капитал, который был введен в России с 2007 года, стал весьма эффективной демографической мерой, а также важным подспорьем для семей на этапе рождения детей. В связи с этим многие субъекты РФ стали вводить аналогичную субсидию и на местном уровне. Региональный маткапитал, как правило, учреждается на уровне областного законодательства. В документе четко прописаны условия получения выплаты, категории семей-получателей, механизм оформления, а также целевые траты.
С федеральным маткапиталом региональный ничего общего не имеет. Первый, как правило, выдается СФР (ранее этим занимался ПФР), а региональную субсидию адресаты получают из областного бюджета через управления соцзащиты.
Правительство региона назначает адресатами маткапитала те семьи, которые наиболее нуждаются в господдержке, как правило, это многодетные родители. В Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, маткапитал могут получить женщины, которые с 1 января 2011 года родили или усыновили третьего (или последующего) ребенка. Также это право имеют и мужчины, которые являются единственными усыновителями третьего (или последующего) ребенка, при этом решение об усыновлении тоже должно вступить в силу с 1 января 2011 года.
Кроме того, получателем областного маткапитала может стать и сам ребенок, если вышеуказанные лица признаны умершими, недееспособными, у них имеется непогашенная судимость или ограничение в родительских правах. В этом случае для оформления регионального маткапитала необходимо предоставить в органы соцзащиты расширенный пакет документов.
Получатели субсидии должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в Нижнем Тагиле. Еще одно важное условие: адресат не должен ранее получать региональный маткапитал. Он выдается только один раз. Рассмотрим ситуацию на примере: в 2013 году в семье родился третий ребенок, значит, родители имеют право на выплату от области. Если в этой же семье в 2016 году появился четвертый ребенок, то права на выплату в данном случае не возникает, так как маткапитал уже был получен.
Каждый год областное правительство вносит поправки в законодательство, утверждая новую сумму материнского капитала. В 2023 году размер маткапитала в Свердловской области составляет 160 687 рублей. Если же в семье рождается трое (и более) детей одновременно, то выплата увеличивается. В данный момент она составляет 241 030 рублей.
ВАЖНО!
Региональный маткапитал ежегодно индексируется на 4%.
Как уже было сказано выше, выдачу регионального маткапитала курирует министерство социальной политики Свердловской области. Поэтому обращение за субсидией производится в районных отделах соцзащиты по месту прописки заявителя. В основной пакет документов, помимо заявления, входят только паспорт заявителя, свидетельство о рождении (или документ об усыновлении) ребенка, в отношении которого осуществляется выплата.
Если имеют место дополнительные жизненные обстоятельства (мать ребенка умерла, имеет судимость, признана недееспособной и пр.), то список бумаг дополняется соответствующими справками и выписками. Подробнее можно ознакомиться здесь.
Ряд услуг, оказываемых региональным министерством социальной политики, можно оформить на портале «Госуслуги». Однако областной материнский капитал к ним не относится. Оформление данной субсидии тагильцы могут осуществить, либо посетив отделения соцзащиты лично, либо обратившись за услугой в многофункциональные центры.
В МФЦ необязательно записываться заранее — можно прийти, взять талон электронной очереди и ожидать вызова к оператору. Как правило, оформление проходит быстро, главное — заверить электронные копии документов, снятые с оригиналов, проверить правильность личных данных, подписать заявление. Если последнее будет принято и получит положительное решение, заявитель станет обладателем сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
Региональный маткапитал в Нижнем Тагиле нельзя обналичить и потратить по-своему усмотрению. Областным законодательством предусмотрены цели, на которые родители или опекуны смогут потратить выплату из местного бюджета. Напомним, сделать это можно будет только после того, как ребенку, в отношении которого была выдана субсидия, исполнится два года.
Маткапитал, полученный от регионального правительства, тагильцы могут потратить полностью или частично. В любом случае необходимо обращение в ведомство соцзащиты о распоряжении средствами маткапитала. Их можно направить на:
под этот пункт подпадают такие варианты, как строительство жилья, покупка недвижимости в том числе путем участия в долевом строительстве, вступления в жилкооператив и пр. Также средства можно направить на ремонт и реконструкцию уже имеющегося жилища.
сюда входит оплата самих образовательных услуг, а также проживания в общежитии при учебном заведении или содержания несовершеннолетнего в образовательной организации с проживанием.
родители могут оплатить для ребенка медицинские услуги государственной или частной клиники, а также оздоровительные услуги в санаториях.
Кроме того, средства маткапитала можно потратить на покупку дач и садовых участков, средств реабилитации (для детей с группой инвалидности), газификацию квартир и частных участков.
Подробнее вопрос можно изучить здесь.
Из федерального бюджета выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка одному из работающих родителей (их доход при этом значения не имеет). С 1 февраля 2023 года оно составляет 22 909,03 ₽. Сумму ежегодно индексируют. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие будет выплачено на каждого из новорожденных.
Со своей стороны областное правительство учредило выплату для женщин, которые родили одновременно двоих (и более) детей. Сумма такой субсидии составляет 5 тысяч рублей и на первого, и на второго (и последующего) ребенка.
Оформить данные виды выплат можно на региональном портале «Госуслуги».