Получатели субсидии должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в Нижнем Тагиле. Еще одно важное условие: адресат не должен ранее получать региональный маткапитал. Он выдается только один раз. Рассмотрим ситуацию на примере: в 2013 году в семье родился третий ребенок, значит, родители имеют право на выплату от области. Если в этой же семье в 2016 году появился четвертый ребенок, то права на выплату в данном случае не возникает, так как маткапитал уже был получен.