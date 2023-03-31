Взял деньги и ушел: житель Екатеринбурга похитил у бизнесмена 5 миллионов рублей

Следствием установлено, что в феврале 2020 года злоумышленник встретил в кафе своих знакомых, которые в этот момент договаривались с индивидуальным предпринимателем об условиях сделки по переводу безналичных денежных средств. Заранее подготовленные наличные деньги в размере 5 миллионов рублей находились здесь же, в непрозрачном черном пакете.