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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Взял деньги и ушел: житель Екатеринбурга похитил у бизнесмена 5 миллионов рублей

31 марта 2023, 07:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель под предлогом обеспечения безопасности похитил у предпринимателя 5 миллионов рублей.

Следствием установлено, что в феврале 2020 года злоумышленник встретил в кафе своих знакомых, которые в этот момент договаривались с индивидуальным предпринимателем об условиях сделки по переводу безналичных денежных средств. Заранее подготовленные наличные деньги в размере 5 миллионов рублей находились здесь же, в непрозрачном черном пакете.

Поняв, что деньги при потерпевшем, обвиняемый решил их похитить и сообщил, что прибыл на сделку для обеспечения безопасности. Уверив пострадавшего, что он пересчитает сумму и вернется, вор взял со стола пакет с деньгами и скрылся.

Ближайшие 3 с половиной года он проведет, по решению Октябрьского суда Екатеринбурга, в колонии строгого режима. Сумма материального вреда будет с него взыскана.

Как сообщили 31 марта в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при попытке покинуть город. На его автомобиль в качестве обеспечительной меры был наложен арест.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Суд#Криминал#Деньги#Кража#Побег
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