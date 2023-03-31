Взял деньги и ушел: житель Екатеринбурга похитил у бизнесмена 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Следствием установлено, что в феврале 2020 года злоумышленник встретил в кафе своих знакомых, которые в этот момент договаривались с индивидуальным предпринимателем об условиях сделки по переводу безналичных денежных средств. Заранее подготовленные наличные деньги в размере 5 миллионов рублей находились здесь же, в непрозрачном черном пакете.
Поняв, что деньги при потерпевшем, обвиняемый решил их похитить и сообщил, что прибыл на сделку для обеспечения безопасности. Уверив пострадавшего, что он пересчитает сумму и вернется, вор взял со стола пакет с деньгами и скрылся.
Ближайшие 3 с половиной года он проведет, по решению Октябрьского суда Екатеринбурга, в колонии строгого режима. Сумма материального вреда будет с него взыскана.
Как сообщили 31 марта в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при попытке покинуть город. На его автомобиль в качестве обеспечительной меры был наложен арест.