За убийство мужа ножницами жительница Нижнего Тагила получила 7,5 лет тюрьмы

По результатам следствия установлено, что 21 ноября 2020 года вечером молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем. Инцидент разыгрался в коридоре многоквартирного дома по улице 7-й квартал. На почве ссоры, женщина взяла ножницы и ударила ими супруга в грудь. Ранение привело к его смерти спустя непродолжительное время.