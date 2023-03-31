За убийство мужа ножницами жительница Нижнего Тагила получила 7,5 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По результатам следствия установлено, что 21 ноября 2020 года вечером молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем. Инцидент разыгрался в коридоре многоквартирного дома по улице 7-й квартал. На почве ссоры, женщина взяла ножницы и ударила ими супруга в грудь. Ранение привело к его смерти спустя непродолжительное время.
Полиции убийца сообщила, что ее муж упал животом на гвоздь, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Однако специалисты быстро выяснили, что причина смерти носит не бытовой, а криминальный характер.
В ходе расследования был проведен целый комплекс мероприятий: очные ставки, осмотр места происшествия, а также судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Они показали, что женщина вменяема, характер своих действий осознавала. Канцелярскими ножницами, которые стали орудием убийства, жители дома пользовались, чтобы открывать общую кладовую.
По решению суда, ближайшие 7,5 лет женщина проведет в колонии общего режима, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.