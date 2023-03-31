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Запись в трудовые отрады мэра в Нижнем Тагиле стартует 3 апреля

31 марта 2023, 13:16
Фото: 1MI
С 3 по 5 апреля в Нижнем Тагиле будет проводиться запись подростков от 14 до 18 лет на работу в трудовые отряды мэра на летний период. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Трудоустроиться подросткам можно будет не более чем на один месяц. Отряды работают на социально значимых участках Нижнего Тагила с 1 июня по 31 августа. Главным организатором по обеспечению деятельности является «Городской Дворец молодежи».

Запись будет проводиться в местах дислокации трудовых отрядов мэра во всех районах Нижнего Тагила. Заявления могут подать сами подростки или их родители. Всего в 2023 году планируется трудоустроить 640 человек: 192 из их числа в Ленинском районе, 208 — в Дзержинском районе и 240 — в Тагилстроевском районе.

Заниматься подростки будут уборкой территорий, скошенной травы, чисткой и побелкой бордюров, облагораживанием деревьев и кустарников, прополкой и поливом клумб и другими работами.

Также среди трудовых отрядов мэра ежегодно проводится соревнования, по итогам которых присваиваются звания «Лучший трудовой отряд мэра» и «Лучший участник трудового отряда мэра». В результатах учитываются объем и качество выполненных работ, соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности и участие в городских и районных мероприятиях.

Лучшие трудовые отряды Нижнего Тагила наградил мэр Владислав Пинаев
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Работа#Подростки#Трудовые отряды#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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