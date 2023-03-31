Запись в трудовые отрады мэра в Нижнем Тагиле стартует 3 апреля

Запись будет проводиться в местах дислокации трудовых отрядов мэра во всех районах Нижнего Тагила. Заявления могут подать сами подростки или их родители. Всего в 2023 году планируется трудоустроить 640 человек: 192 из их числа в Ленинском районе, 208 — в Дзержинском районе и 240 — в Тагилстроевском районе.