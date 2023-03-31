Запись в трудовые отрады мэра в Нижнем Тагиле стартует 3 апреля

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Трудоустроиться подросткам можно будет не более чем на один месяц. Отряды работают на социально значимых участках Нижнего Тагила с 1 июня по 31 августа. Главным организатором по обеспечению деятельности является «Городской Дворец молодежи».
Запись будет проводиться в местах дислокации трудовых отрядов мэра во всех районах Нижнего Тагила. Заявления могут подать сами подростки или их родители. Всего в 2023 году планируется трудоустроить 640 человек: 192 из их числа в Ленинском районе, 208 — в Дзержинском районе и 240 — в Тагилстроевском районе.
Заниматься подростки будут уборкой территорий, скошенной травы, чисткой и побелкой бордюров, облагораживанием деревьев и кустарников, прополкой и поливом клумб и другими работами.
Также среди трудовых отрядов мэра ежегодно проводится соревнования, по итогам которых присваиваются звания «Лучший трудовой отряд мэра» и «Лучший участник трудового отряда мэра». В результатах учитываются объем и качество выполненных работ, соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности и участие в городских и районных мероприятиях.