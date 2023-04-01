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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

73-летяя пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат в Первоуральске

1 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI
73-летняя жительница Первоуральска пыталась дважды поджечь военкомат. Она не справилась с зажигалкой, ушла, но затем возвратилась.

Женщина попыталась совершить диверсию 31 марта, после того, как стала жертвой телефонных мошенников. После их звонков она взяла кредит и перевела им несколько сотен тысяч рублей.

Затем злоумышленники предложили ей принять участие в «секретной операции» и даже придумали пароли для общения. В последний день весны пенсионерке позвонил «следователь из ФСБ» и рассказал, как изготовить коктейль Молотова. Он пояснил, что подорвать военкомат нужно, чтобы «напугать террористов».

После этого женщина пришла к военкомату, но сразу не смогла поджечь фитиль, а затем ушла. Однако преступники убедили ее вернуться обратно и попробовать взорвать здание еще раз. Там ее уже ждали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за покушение на хулиганство группой лиц, пишет 66.ру.

Появилось видео с пенсионеркой, пытавшейся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле
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#Военкомат#Поджог#Пенсионерка#Диверсия#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск#Евгения Сафина
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