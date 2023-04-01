73-летяя пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат в Первоуральске

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Женщина попыталась совершить диверсию 31 марта, после того, как стала жертвой телефонных мошенников. После их звонков она взяла кредит и перевела им несколько сотен тысяч рублей.
Затем злоумышленники предложили ей принять участие в «секретной операции» и даже придумали пароли для общения. В последний день весны пенсионерке позвонил «следователь из ФСБ» и рассказал, как изготовить коктейль Молотова. Он пояснил, что подорвать военкомат нужно, чтобы «напугать террористов».
После этого женщина пришла к военкомату, но сразу не смогла поджечь фитиль, а затем ушла. Однако преступники убедили ее вернуться обратно и попробовать взорвать здание еще раз. Там ее уже ждали сотрудники правоохранительных органов.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за покушение на хулиганство группой лиц, пишет 66.ру.