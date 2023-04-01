73-летяя пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат в Первоуральске

Затем злоумышленники предложили ей принять участие в «секретной операции» и даже придумали пароли для общения. В последний день весны пенсионерке позвонил «следователь из ФСБ» и рассказал, как изготовить коктейль Молотова. Он пояснил, что подорвать военкомат нужно, чтобы «напугать террористов».