Бумажный бизнес: перспективы отрасли и положение в Свердловской области

Posted 1 апреля 16:37
Published 1 апреля 16:37
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
254 миллиарда рублей — именно в эту сумму оценивают рынок бумаги и картона в стране. Бумажным бизнесом в России заняты порядка 200 предприятий.
Значительная часть производства в стране приходится на газетную бумагу. Еще треть — гофрированная бумага и картон, используемые при производстве упаковки. Для этих же целей производят крафт-бумагу. Одинаково распределились доли по производству офисной и санитарно-гигиенической бумаги. Оставшуюся нишу занимает бумага «прочая» — типографская, мелованная для печати и та, на которой рисуют или пишут, к примеру, бумага для тетрадей.
Ввод санкций отразился и на бумажной промышленности. Ряд предприятий остановили свое производство, другие переформатировали оборудование и стали использовать иные технологии, адаптированные под отечественные возможности.
Нам перестали продавать технологическое оборудование, все химикаты для целлюлозно-бумажной промышленности, у нас запретили покупать древесную массу, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В Свердловской области зарегистрированы более 100 предприятий, занимающихся изготовлением бумаги, однако не все можно назвать крупными.
Одним из весомых представителей отрасли в Свердловской области является Туринский целлюлозно-бумажный завод. Он работает с 1939 года, однако бумагу там стали делать только в 1967 году, до этого производили пороховую целлюлозу. В 2000 году завод пытался наладить выпуск дуплексных обоев, но он были сняты с производства. Также в течение 60 лет завод выпускал писчебумажные изделия, сейчас после небольшого ремонта выпуск возобновился. В течение четырех лет завод производил исключительно упаковочную бумагу, однако с введением санкций предприятию пришлось поменять вектор.
В 2022 году предприятие возобновило производство белой офисной бумаги, которую сейчас поставляют в свердловские школы. Запуск нового производства на Туринском целлюлозно-бумажном заводе потребовал около 15 миллионов рублей.
Сейчас предприятие может выпускать до миллиона пачек бумаги формата А4, что, по заверению руководства, закрывает потребность Свердловской области. Помимо этого, завод делает бумагу для гофрирования, бумагу-основу для производства, бумагу для упаковки и другие виды продукции.
Для отбеливания целлюлозы ТЦБК использует отечественный гипохлорид из Тамбова. Несмотря на то, что перекись водорода более безопасная, 34 российских предприятия остановили использование вещества из-за его невысоких промышленных объемов в нашей стране.
Мощности малых предприятий отказались из-за экспорта по ряду причин. Так, за одни только сутки компания может потратить на отправку за рубеж около 400 тысяч долларов. К примеру, в республике Карелия исключительно на экспорт работает «Кондопожский ЦБК», поставляя бумагу в 50 стран мира. Решение логистических проблем вследствие санкций было проблемой выживания бизнеса.
Тонна бумаги на рынке стоит 600 долларов, в одном контейнере, отправляемом из Карелии — 26 тонн, в течение дня за рубеж отправляется порядка 50 контейнеров. Так, за сутки предприятие может затратить до 390 тысяч долларов только на логистику. Прибыль предприятия с тремя тысячами сотрудников в 2021 году составила 1,5 миллиарда рублей.
Переориентировать одномоментно на азиатско-тихоокеанский регион, на юг мировой экономики — это не такое простое дело, плюс к этому еще всевозможные санкции по ограничению контейнерных перевозок, по ограничению заходов судов. Стоимость контейнера подорожала, стоимость фрахта подорожала, — уверен Сергей Катырин.
В 2022 году в России выпустили порядка 7 миллиардов рулонов туалетной бумаги, что признали историческим рекордом. Первый рулон санитарно-гигиенической бумаги был выпущен в 1969 году: тогда производитель не понимал, будет ли незнакомый товар пользоваться спросом среди советских граждан. Первые образцы туалетной бумаги были объемнее и весили в три раза тяжелее современных рулонов. Бумагу делали в один слой и производили исключительно из ели. Современные производители добавляют в состав лиственное волокно: чем его больше, тем изделие воздушнее и дороже.
Одним из старейших предприятий (ему 95 лет) является Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. Он производит более 50 тонн санитарно-гигиенических изделий в год, 70% из которых — туалетная бумага. В 2022 году прибыль предприятия составила 450 миллионов рублей.
В Свердловской области производством туалетной бумаги занимается бумажная фабрика в Краснотурьинске. Предприятие работает с 2001 года и, по заверению производителя, является одним из лидирующих предприятий по производству туалетной бумаги из макулатуры в Уральском Федеральном округе. Кроме того, фабрика выпускает салфетки и бумажные полотенца. Реализация продукции производится традиционными способами, а также через маркет-плейсы.
В настоящее время главные трудности бумажных комбинатов — поставка химикатов, комплектующих и логистика. В Торгово-промышленной палате видят несколько путей решения этих проблем.
Первое — это наш внутренний рынок, российские предприятия и компании, которые способны производить комплектующие и изделия. Второе — это, конечно, ориентация на азиатско-тихоокеанский регион, прежде всего, на машиностроителей Китая. Мы стараемся помогать коллегам через нашу внешнюю сеть в поиске партнеров, — отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Бумажное производство — крупнейшая отрасль России. Внешние проблемы привели к изменению ее внутренней структуры. С развитием технологий спрос на газетную и полиграфическую бумагу снижается. В быту люди вместо тканевых салфеток активно переходят к бумажным одноразовым полотенцам. Вместо полиэтиленовых пакетов теперь все чаще выбирают крафтовые. Ведущими и, вероятно, вечными игроками бумажного рынка являются производители упаковки и санитарно-гигиенических принадлежностей. Отказ от целлофана — это экологичный бизнес_вектор.