Бумажный бизнес: перспективы отрасли и положение в Свердловской области

Одним из весомых представителей отрасли в Свердловской области является Туринский целлюлозно-бумажный завод. Он работает с 1939 года, однако бумагу там стали делать только в 1967 году, до этого производили пороховую целлюлозу. В 2000 году завод пытался наладить выпуск дуплексных обоев, но он были сняты с производства. Также в течение 60 лет завод выпускал писчебумажные изделия, сейчас после небольшого ремонта выпуск возобновился. В течение четырех лет завод производил исключительно упаковочную бумагу, однако с введением санкций предприятию пришлось поменять вектор.