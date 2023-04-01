До +17 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В понедельник и вторник, 3 и 4 апреля днем воздух в городе прогреется до +17 градусов, ночные температуры составят +3 градуса. Осадков не ожидается, ветер юго-западный до пяти метров в секунду.
В среду, 5 апреля, прогнозируется +15 градусов днем и +4 градуса ночью. Ожидается облачная погода без осадков. Ветер сменится на западный и будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
К концу рабочей недели станет холоднее. В четверг и пятницу днем столбики термометров поднимутся до отметки в +8 градусов. Ночью возможны заморозки до -2 градусов. 6 и 7 апреля осадков также не ожидается. Ветер западный и южный, до 10 метров в секунду.