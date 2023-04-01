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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

До +17 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле

1 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
Потепление до +17 градусов в Нижнем Тагиле обещают синоптики Гисметео в начале рабочей недели.

В понедельник и вторник, 3 и 4 апреля днем воздух в городе прогреется до +17 градусов, ночные температуры составят +3 градуса. Осадков не ожидается, ветер юго-западный до пяти метров в секунду.

В среду, 5 апреля, прогнозируется +15 градусов днем и +4 градуса ночью. Ожидается облачная погода без осадков. Ветер сменится на западный и будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

К концу рабочей недели станет холоднее. В четверг и пятницу днем столбики термометров поднимутся до отметки в +8 градусов. Ночью возможны заморозки до -2 градусов. 6 и 7 апреля осадков также не ожидается. Ветер западный и южный, до 10 метров в секунду.

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#Евгения Сафина#Погода#Весна#Тепло#Прогноз#Прогноз погоды#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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