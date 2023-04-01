До +17 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле

К концу рабочей недели станет холоднее. В четверг и пятницу днем столбики термометров поднимутся до отметки в +8 градусов. Ночью возможны заморозки до -2 градусов. 6 и 7 апреля осадков также не ожидается. Ветер западный и южный, до 10 метров в секунду.