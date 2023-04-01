Эдвардс может провести защиту титула на турнире UFC 291

Posted Сегодня, 22:00
Published Сегодня, 22:00
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Updated Сегодня, 22:01
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежные СМИ.
Отмечается, что руководители промоушена заинтересованы в организации поединка между британцем и представителем США Колби Ковингтоном.
По информации источника, бой может возглавить турнир UFC 291, запланированный на 22 июля. При этом Эдвардс не хочет драться с Ковингтоном, поскольку считает, что американец должен заслужить титульный поединок.