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Posted Сегодня, 22:00

Published Сегодня, 22:00

Modified Сегодня, 22:01

Updated Сегодня, 22:01

Эдвардс может провести защиту титула на турнире UFC 291

31 марта 2023, 22:00
Стал известен возможный соперник чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежные СМИ.

Отмечается, что руководители промоушена заинтересованы в организации поединка между британцем и представителем США Колби Ковингтоном.

По информации источника, бой может возглавить турнир UFC 291, запланированный на 22 июля. При этом Эдвардс не хочет драться с Ковингтоном, поскольку считает, что американец должен заслужить титульный поединок.

#Спорт
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