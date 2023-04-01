Глава РЭО Буцаев считает недостаточным уровень контроля за утилизацией золы

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 07:59
Причиной послужил рост числа возгораний специальной техники для перевозки мусора и автомобилей, а также жилых домов и хозяйственных построек. Подобные случаи отмечаются по всей России и вызваны халатным отношением населения к процессу утилизации горячей тлеющей золы.
Несколько десятков возгораний только в течение февраля и марта были зафиксированы в Удмуртии, Алтайском крае, Хакасии, Забайкалье и Бурятии, в Дальневосточном федеральном округе, а также в Еврейской автономной области. Об этом пишет newsnn.ru.
На протяжении 24 часов и более зола сохраняет пожароопасность за счет мельчайших частиц, которые могут вызвать тление углей, остывших ранее. Случаи недобросовестного обращения с отходами от сжигания твердого топлива отмечаются в России все чаще — они и становятся главной причиной возгораний мусорных баков и мусоровозов. В основном это происходит в частном жилом секторе и уже достигло серьезных масштабов.
Часто несознательные граждане выбрасывают в накопительные баки для ТКО тлеющую золу, что вызывает возгорание контейнеров. Помимо этого, высок риск переброса огня на автомобили и прочие объекты, расположенные близко к контейнерам для утилизации мусора. А помещенные в мусоровоз тлеющие отходы могут спровоцировать и возгорание спецтехники.
По мнению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, чтобы избежать развития подобных ситуаций, необходимо оборудовать специальные места для накопления золы в районах с частной жилой застройкой, в которых имеется печное отопление. Сознательность населения в вопросах правильной утилизации тоже играет большую роль.
Известно, что на всей территории страны количество накапливаемых золошлаковых отходов ежегодно превышает 20 млн тонн. Было принято решение, что к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь не менее 50% — в соответствии с комплексным планом, утвержденным российским правительством. Таким образом, не менее 15 млн тонн природных ресурсов можно будет заместить с помощью вторичного применения золошлакового сырья. Необходимо включать в хозоборот и золу, поступающую из домашних хозяйств и с объектов малой теплоэнергетики.
Накопление золошлаковых отходов на объектах большой и малой теплоэнергетики на необорудованных площадках также является потенциально пожароопасным. Подобные способы утилизации можно считать примером халатности и недобросовестности. По этой причине РЭО указывает, что необходимо сначала охлаждать золу, а затем хранить ее в изолированных контейнерах в соответствии с правилами (в случае сравнительно небольшого объема) вдали от горючих материалов.