Глава РЭО Буцаев считает недостаточным уровень контроля за утилизацией золы

Известно, что на всей территории страны количество накапливаемых золошлаковых отходов ежегодно превышает 20 млн тонн. Было принято решение, что к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь не менее 50% — в соответствии с комплексным планом, утвержденным российским правительством. Таким образом, не менее 15 млн тонн природных ресурсов можно будет заместить с помощью вторичного применения золошлакового сырья. Необходимо включать в хозоборот и золу, поступающую из домашних хозяйств и с объектов малой теплоэнергетики.