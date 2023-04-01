На таракана в супе в школьной столовой пожаловались ученики в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Насекомых в супе желаете? Долго это будет продолжаться? С завидной постоянностью появляются в пище! — написали подписчики паблика «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.
По данным управления образования Нижнего Тагила, теперь в школе будет проведена проверка. Комиссия, в состав которой войдут представители родительского комитета, проверят качество предоставления услуг питания.
Руководство школы сообщило, что дезинсекционная обработка проводится на пищеблоке каждый месяц. Последний раз она прошла 24 марта. Фирме, которая занимается организацией питания, будет выставлена претензия.