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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

На таракана в супе в школьной столовой пожаловались ученики в Нижнем Тагиле

1 апреля 2023, 12:23
Фото: «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.
Ученики школы № 7 в Нижнем Тагиле пожаловались, что в школьной столовой им попадаются в еде насекомые.
Насекомых в супе желаете? Долго это будет продолжаться? С завидной постоянностью появляются в пище! — написали подписчики паблика «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.

По данным управления образования Нижнего Тагила, теперь в школе будет проведена проверка. Комиссия, в состав которой войдут представители родительского комитета, проверят качество предоставления услуг питания.

Руководство школы сообщило, что дезинсекционная обработка проводится на пищеблоке каждый месяц. Последний раз она прошла 24 марта. Фирме, которая занимается организацией питания, будет выставлена претензия.

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#Евгения Сафина#Школа#Проверка#Столовая#Таракан#Общество#Нижний Тагил#Дети#Насекомое
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