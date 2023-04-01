Новый трамвайный маршрут появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Так, вместо работавших до реконструкции моста маршрутов № 2 и № 4, будет запущен один новый. Первый из них курсировал с Тагилстроя через город до улицы Островского, а второй — с Тагилстроя через Красный Камень на ВМЗ.
После возобновления движения в Нижнем Тагиле начнет работать новый маршрут № 9. Вагоны будут ездить по удлиненному маршруту: с Тагилстроя через проспект Ленина и улицу Островского на ВМЗ. А временный маршрут № 14 с Гальянки на ВМЗ ликвидируют.
В ОД «Тагилтрам» отметили, что в рамках повременно-пересадочной системы в течение 50 минут пассажиры смогут бесплатно пересесть на трамваи маршрутов № 15 и № 17 в сторону Гальянки, № 3 и №8 сторону Красного Камня и Выи, а также № 1, №8, №12 и №17 в сторону Дзержинского района.