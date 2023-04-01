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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Новый трамвайный маршрут появится в Нижнем Тагиле

1 апреля 2023, 06:25
Фото: 1MI
Новый трамвайный маршрут на Тагилстрой планируется организовать в Нижнем Тагиле после запуска движения по путепроводу на улице Циолковского.

Так, вместо работавших до реконструкции моста маршрутов № 2 и № 4, будет запущен один новый. Первый из них курсировал с Тагилстроя через город до улицы Островского, а второй — с Тагилстроя через Красный Камень на ВМЗ.

После возобновления движения в Нижнем Тагиле начнет работать новый маршрут № 9. Вагоны будут ездить по удлиненному маршруту: с Тагилстроя через проспект Ленина и улицу Островского на ВМЗ. А временный маршрут № 14 с Гальянки на ВМЗ ликвидируют.

В ОД «Тагилтрам» отметили, что в рамках повременно-пересадочной системы в течение 50 минут пассажиры смогут бесплатно пересесть на трамваи маршрутов № 15 и № 17 в сторону Гальянки, № 3 и №8 сторону Красного Камня и Выи, а также № 1, №8, №12 и №17 в сторону Дзержинского района.

Тагильские трамваи показали на «Первом канале»
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