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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Паленые Adidas и Reebok продавала предпринимательница в селе под Нижним Тагилом

1 апреля 2023, 12:42
Фото: 1MI
10 тысяч рублей штрафа получила индивидуальная предпринимательница из села Николо-Павловское под Нижним Тагилом за продажу поддельной одежды Adidas и Reebok.

В августе 2022 года полицейские проверили магазин «Одежда», расположенный на улице Новая, 3. В ходе рейда в торговой точке были изъяты 12 товаров с маркировкой Adidas и три товара торговой марки Reebok без сертификатов качества и накладных.

У предпринимательницы не было права на использование товарного знака.

Факт реализации предпринимателем в принадлежащей ему торговой точке
спорной продукции, обладающей признаками контрафактности, подтвержден
материалами дела, — значится в решение суда.

Также выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за продажу нелегальной одежды. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей. Изъятый товар будет направлен на уничтожение.

Поддельные вещи Adidas, Reebok и Nike продавались в магазине на Вые в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Суд#Одежда#Контрафакт#Штраф#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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