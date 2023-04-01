Паленые Adidas и Reebok продавала предпринимательница в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В августе 2022 года полицейские проверили магазин «Одежда», расположенный на улице Новая, 3. В ходе рейда в торговой точке были изъяты 12 товаров с маркировкой Adidas и три товара торговой марки Reebok без сертификатов качества и накладных.
У предпринимательницы не было права на использование товарного знака.
Факт реализации предпринимателем в принадлежащей ему торговой точке
спорной продукции, обладающей признаками контрафактности, подтвержден
материалами дела, — значится в решение суда.
Также выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за продажу нелегальной одежды. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей. Изъятый товар будет направлен на уничтожение.