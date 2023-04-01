Первоапрельский выпуск «Что было дальше?» за день просмотрели более 12 млн зрителей

Идея выпустить программу принадлежит Максиму Морозову. Рабочим наименованием проекта сначала была фраза «И тут произошло самое смешное». Ведущим программы был заявлен Дмитрий Позов. Среди резидентов числились дважды лауреаты шоу «Comedy Баттл» Рустам Рептилоид и Тамби Масаев и артисты шоу «Импровизация» Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Антон Шастун. Сообщается, что причиной изменений в названии программы и составе ее команды стали творческие противоречия в рабочей группе.