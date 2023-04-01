Первоапрельский выпуск «Что было дальше?» за день просмотрели более 12 млн зрителей

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Уже к 18:00 количество посмотревших эпизод зрителей достигло более 12 млн, сообщает NewsNN.ru. На первоапрельский выпуск программы пригласили блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) и комика Богдана Лисевского.
Состав постоянной команды шоу «Что было дальше?» остался неизменным. В следующих выпусках шоу зрители также смогут увидеть выступления участников программы Алексея Щербакова, Эмира Кашокова, Нурлана Сабурова, Ильи Макарова и Тамби Масаева. Предыдущий эпизод вышел в эфир в январе прошлого года.
«Что было дальше?» — юмористическое шоу; его суть состоит в том, что после прослушивания рассказа приглашенной знаменитости пяти артистам нужно угадать финал истории.
Идея выпустить программу принадлежит Максиму Морозову. Рабочим наименованием проекта сначала была фраза «И тут произошло самое смешное». Ведущим программы был заявлен Дмитрий Позов. Среди резидентов числились дважды лауреаты шоу «Comedy Баттл» Рустам Рептилоид и Тамби Масаев и артисты шоу «Импровизация» Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Антон Шастун. Сообщается, что причиной изменений в названии программы и составе ее команды стали творческие противоречия в рабочей группе.
Нурлана Сабурова, действующего ведущего шоу «Что было дальше?», пригласили на один из предыдущих эфиров в качестве гостя, а затем, спустя некоторое время, ему предложили занять должность ведущего.
За создание программы отвечает компания Medium Quality. Еще до ее полномасштабного запуска в Stand Up Store Moscow провели ряд технических вечеринок.
Сабуров уверяет, что аналогичных шоу не существует, оно является уникальным на 100%.
На первый эфир шоу «Что было дальше?», состоявшийся 25 апреля 2019 года, пригласили Гарика Харламова и Мигеля; затем, до начала августа, было выпущено еще 7 эпизодов шоу, вошедших в состав первого сезона.
Что касается следующего сезона, первый его эпизод, в котором участвовали Олег Майами и Гарик Мартиросян, увидел свет 20 сентября 2019 года. В качестве замены одного из резидентов, Артура Чапаряна, пригласили Сергея Деткова — артиста Stand Up на ТНТ и «Открытого Микрофона».
18 декабря 2019 года участники шоу «Что было дальше?» в качестве гостей выступили на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Старт третьего сезона шоу состоялся 2 апреля 2020 года, а в октябре 2020 года Forbes опубликовал данные о том, что создатели шоу являются самыми высокооплачиваемыми видеоблогерами в Российской Федерации.