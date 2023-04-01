Предупреждением отделалась фирма из Тагила за 22,4 тысячи литров нелегального пива

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Проверку сотрудники правоохранительных органов проводили 27 декабря 2022 года в центре оптовой торговли «Фестивальный». На складе ООО «Профит» было обнаружено 22,4 тысячи литров пива без транспортных накладных, подтверждающих легальность оборота алкоголя.
За нарушение правил продажи алкоголя юридическому лицу грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Однако, учетом того, что ранее фирма не привлекалась к административной ответственности, суд вместо штрафа назначил руководителю предупреждение. Изъятый товар будет отправлен на уничтожение — конфискация является безальтернативным дополнительным наказанием за совершение правонарушения.