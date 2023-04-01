Пропавшего неделю назад подростка разыскивают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Никита Фролов проживает в юго-западном районе Екатеринбурга. Он худощавого телосложения с серо-злеными глазами и темными волосами. Рост подростка составляет 176 сантиметров.
В день пропажи на нем были черные джинсы и бейсболка, серые кроссовки и бело-черно-бордовая ветровка.
Всех, кто знает, где может находиться пропавший, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке или по номеру 8-962-316-55-42. Также можно обратиться в отделение полиции № 8: 8 (343) 356-42-08.