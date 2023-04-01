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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Пропавшего неделю назад подростка разыскивают в Екатеринбурге

1 апреля 2023, 10:18
Фото: 1MI
Полиция и волонтеры занимаются поисками 16-летнего Никиты Фролова. Он пропал в Екатеринбурге 24 марта.

Никита Фролов проживает в юго-западном районе Екатеринбурга. Он худощавого телосложения с серо-злеными глазами и темными волосами. Рост подростка составляет 176 сантиметров.

В день пропажи на нем были черные джинсы и бейсболка, серые кроссовки и бело-черно-бордовая ветровка.

Фото: ДПСО "Прорыв" ВКонтакте

Всех, кто знает, где может находиться пропавший, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке или по номеру 8-962-316-55-42. Также можно обратиться в отделение полиции № 8: 8 (343) 356-42-08.

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