Пьяный водитель без прав в Реже удирал от полиции, врезался в столб и погиб

Полицейские пытались остановить Kia Rio, однако водитель проигнорировал требование и решил скрыться. В результате погони он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб электропередач и Газель. Иномарка перевернулась, а мужчина за рулем погиб на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.