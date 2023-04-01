Пьяный водитель без прав в Реже удирал от полиции, врезался в столб и погиб

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По словам пассажира иномарки, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы ГИБДД установили, что он был лишен прав в 2021 году.
Полицейские пытались остановить Kia Rio, однако водитель проигнорировал требование и решил скрыться. В результате погони он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб электропередач и Газель. Иномарка перевернулась, а мужчина за рулем погиб на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.