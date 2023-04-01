TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Пьяный водитель без прав в Реже удирал от полиции, врезался в столб и погиб

1 апреля 2023, 07:02
Фото: 1MI
Водитель Kia Rio, который сел за руль в нетрезвом состоянии и без прав, погиб на месте аварии в Реже.

По словам пассажира иномарки, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы ГИБДД установили, что он был лишен прав в 2021 году.

Полицейские пытались остановить Kia Rio, однако водитель проигнорировал требование и решил скрыться. В результате погони он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб электропередач и Газель. Иномарка перевернулась, а мужчина за рулем погиб на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Родные рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП на Серовском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный водитель влетел в самосвал на трассе Екатеринбург — АлапаевскЧетыре человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Екатеринбурге7-месячный ребенок и его мать выжили в ДТП с грузовиком под Нижним Тагилом
#Евгения Сафина#Авария#Смерть#Полиция#Права#Автомобиль#Пьяный водитель#Происшествия#Свердловская область#Реж
Подпишитесь
Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова
30 марта 10:02
Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?
31 марта 13:50
Депутат Нижнего Тагила Ильина отрицает в суде свою причастность к митингу в Леневке
31 марта 08:29
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
31 марта 16:16
Два маршрута в Нижнем Тагиле приостановили работу из-за дефицита водителей
31 марта 12:58
Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
30 марта 17:39