Пьяный житель Екатеринбурга перепутал свою квартиру и впал в кому после драки

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Пьяный слесарь-сантехник, который живет на улице Сухоложская, возвращался домой. Из-за сильного опьянения он перепутал подъезды и стал стучаться в соседскую дверь. Женщина, проживающая в квартире вместе с детьми, испугалась незваного гостя, который настойчиво пытался попасть «домой», и позвонила своему брату.
Молодой человек приехал и завязал с дебоширом конфликт, переросший в драку. Его оппонент получил ушиб головного мозга и потерял сознание. Тогда подозреваемый воспользовался ситуацией и забрал у него 25 тысяч рублей, документы и банковскую карту, после чего покинул место преступления. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где впал в кому.
Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 25-летний не судимый водитель-грузчик. Он во всем признался и рассказал, что потратил на личные нужды то, что похитил. В отношении мужчины заведено уголовное дело за разбой с причинением тяжкого вреда, он помещен под стражу. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.