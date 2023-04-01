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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

Пьяный житель Екатеринбурга перепутал свою квартиру и впал в кому после драки

1 апреля 2023, 08:41
Фото: 1MI
Нетрезвый мужчина в Екатеринбурге перепутал подъезд в своем доме и стал ломиться в чужую дверь. В результате после драки он был ограблен, избит и впал в кому.

Пьяный слесарь-сантехник, который живет на улице Сухоложская, возвращался домой. Из-за сильного опьянения он перепутал подъезды и стал стучаться в соседскую дверь. Женщина, проживающая в квартире вместе с детьми, испугалась незваного гостя, который настойчиво пытался попасть «домой», и позвонила своему брату.

Молодой человек приехал и завязал с дебоширом конфликт, переросший в драку. Его оппонент получил ушиб головного мозга и потерял сознание. Тогда подозреваемый воспользовался ситуацией и забрал у него 25 тысяч рублей, документы и банковскую карту, после чего покинул место преступления. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где впал в кому.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 25-летний не судимый водитель-грузчик. Он во всем признался и рассказал, что потратил на личные нужды то, что похитил. В отношении мужчины заведено уголовное дело за разбой с причинением тяжкого вреда, он помещен под стражу. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#Разбой#Грабеж#Полиция#Кома#Драка#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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