Пьяный житель Екатеринбурга перепутал свою квартиру и впал в кому после драки

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 25-летний не судимый водитель-грузчик. Он во всем признался и рассказал, что потратил на личные нужды то, что похитил. В отношении мужчины заведено уголовное дело за разбой с причинением тяжкого вреда, он помещен под стражу. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.