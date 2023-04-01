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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Ремонт трамвайных путей планируется в Нижнем Тагиле с 2024 года

1 апреля 2023, 13:50
Фото: 1MI
Работы по ремонту и замене старых трамвайных путей в Нижнем Тагиле планируется начать в 2024 году в рамках нацпроекта БКД.

Вопрос о том, когда начнут менять старые изношенные трамвайные пути в Нижнем Тагиле задал местный житель во время прямого эфира главе города Владиславу Пинаеву.

Мэр пояснил, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» появилась возможность включать в капитальные ремонты вместе с дорогами общего пользования и трамвайные пути.

Поэтому с 2024 года планируем начать работать в этом направлении, — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле движение трамваев на Тагилстрой по путепроводу на улице Циолковского планируется открыть в 2023 году.

Названы сроки запуска трамвайного движения на Тагилстрой в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Рельсы#Трамваи#Ремонт#Транспорт#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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