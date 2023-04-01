Ремонт трамвайных путей планируется в Нижнем Тагиле с 2024 года

Работы по ремонту и замене старых трамвайных путей в Нижнем Тагиле планируется начать в 2024 году в рамках нацпроекта БКД.

Вопрос о том, когда начнут менять старые изношенные трамвайные пути в Нижнем Тагиле задал местный житель во время прямого эфира главе города Владиславу Пинаеву. Мэр пояснил, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» появилась возможность включать в капитальные ремонты вместе с дорогами общего пользования и трамвайные пути. Поэтому с 2024 года планируем начать работать в этом направлении, — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле движение трамваев на Тагилстрой по путепроводу на улице Циолковского планируется открыть в 2023 году. Названы сроки запуска трамвайного движения на Тагилстрой в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Читайте также: Первых пассажиров прокатил ретро-трамвай в Нижнем Тагиле Какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022–2024 годах