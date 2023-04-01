Ремонт трамвайных путей планируется в Нижнем Тагиле с 2024 года

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Вопрос о том, когда начнут менять старые изношенные трамвайные пути в Нижнем Тагиле задал местный житель во время прямого эфира главе города Владиславу Пинаеву.
Мэр пояснил, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» появилась возможность включать в капитальные ремонты вместе с дорогами общего пользования и трамвайные пути.
Поэтому с 2024 года планируем начать работать в этом направлении, — сказал Владислав Пинаев.
Напомним, в Нижнем Тагиле движение трамваев на Тагилстрой по путепроводу на улице Циолковского планируется открыть в 2023 году.