В Нижнем Тагиле дорожники начали ямочный ремонт

Он отметил, что дорожные предприятия уже приступили к ямочному ремонту. С 17 марта работники МУП «Тагилдорстрой» провели работы на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейской, Циолковского, Ленина, Кузнецкого, Индустриальной, Краснознаменной, Черноисточинском шоссе и плотине на Челюскинцев. На улице Носова ремонт выполнен частично, работы будут продолжаться.