В Нижнем Тагиле дорожники начали ямочный ремонт

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что ему поступило 21 обращение по поводу ремонта дорог по итогам прямого эфира, который он проводил ВКонтакте.
После этого комиссия провела обследования в Ленинском и Тагилстроевском районах города. А на следующей неделе специалисты отправятся в Дзержинский район.
Он отметил, что дорожные предприятия уже приступили к ямочному ремонту. С 17 марта работники МУП «Тагилдорстрой» провели работы на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейской, Циолковского, Ленина, Кузнецкого, Индустриальной, Краснознаменной, Черноисточинском шоссе и плотине на Челюскинцев. На улице Носова ремонт выполнен частично, работы будут продолжаться.
Сотрудник «УБТ-сервиса» ремонтировали улицы Валегинскую, Круговую, Бобкова, Ленинградский проспект, Южный подъезд к городу и дорогу в сторону Черноисточинска.