TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Нижнем Тагиле дорожники начали ямочный ремонт

1 апреля 2023, 10:19
Фото: 1MI
Подрядные организации, обслуживающие дороги, начали ямочный ремонт в разных районах Нижнего Тагила после зимы.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что ему поступило 21 обращение по поводу ремонта дорог по итогам прямого эфира, который он проводил ВКонтакте.

После этого комиссия провела обследования в Ленинском и Тагилстроевском районах города. А на следующей неделе специалисты отправятся в Дзержинский район.

Он отметил, что дорожные предприятия уже приступили к ямочному ремонту. С 17 марта работники МУП «Тагилдорстрой» провели работы на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейской, Циолковского, Ленина, Кузнецкого, Индустриальной, Краснознаменной, Черноисточинском шоссе и плотине на Челюскинцев. На улице Носова ремонт выполнен частично, работы будут продолжаться.

Сотрудник «УБТ-сервиса» ремонтировали улицы Валегинскую, Круговую, Бобкова, Ленинградский проспект, Южный подъезд к городу и дорогу в сторону Черноисточинска.

Ямочный ремонт на улице ВалегинскаяЯмочный ремонт на улице Валегинская
Ямочный ремонт на улице Пархоменко Ямочный ремонт на улице Пархоменко
Ямочный ремонт на улице КрасноармейскаяЯмочный ремонт на улице Красноармейская
Ямочный ремонт на улице ЗариЯмочный ремонт на улице Зари
Ямочный ремонт на улице БобковаЯмочный ремонт на улице Бобкова
Ямочный ремонт на улице Валегинская
Фото: ОД "Тагил без ям" ВКонтакте
Свердловская область направит 4,8 млрд рублей на ремонт дорог
Узнать подробнее
Читайте также:
Балыбердин, Бурлай и Беркутов вошли в состав комиссии по обследованию дорог Тагила49 нарушений выявлено по итогам проверки зимнего содержания дорог на Вагонке в ТагилеКомиссия по предотвращению подтопления дорог начала работать в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Дороги#Ремонт#Ямы#Транспорт#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Евгения Сафина
Подпишитесь
Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова
30 марта 10:02
Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?
31 марта 13:50
Депутат Нижнего Тагила Ильина отрицает в суде свою причастность к митингу в Леневке
31 марта 08:29
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
31 марта 16:16
Два маршрута в Нижнем Тагиле приостановили работу из-за дефицита водителей
31 марта 12:58
Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
30 марта 17:39