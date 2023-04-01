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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Нижнем Тагиле стартовала запись детей в первые классы

1 апреля 2023, 10:02
Фото: 1MI
1 апреля в Нижнем Тагиле началась запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений.

Первый этап подачи заявлений продлится до 30 июня. В школы будут записывать детей, проживающих на прикрепленной территории. Затем будут принимать заявления на вакантные места.

Записать ребенка в школу можно лично в образовательном учреждении, через портал Госуслуг или отправить заказное письмо с уведомлением о вручении. Для подачи заявления необходимы свидетельство о рождении, паспорт родителя, справка о прописке и документы, подтверждающие льготу на зачисление.

Льготниками являются дети военнослужащих и прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и других ведомств, а также братья и сестры детей, уже обучающихся в школе.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дети#Школа#Запись#Документы#Общество
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