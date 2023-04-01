В Нижнем Тагиле стартовала запись детей в первые классы

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Первый этап подачи заявлений продлится до 30 июня. В школы будут записывать детей, проживающих на прикрепленной территории. Затем будут принимать заявления на вакантные места.
Записать ребенка в школу можно лично в образовательном учреждении, через портал Госуслуг или отправить заказное письмо с уведомлением о вручении. Для подачи заявления необходимы свидетельство о рождении, паспорт родителя, справка о прописке и документы, подтверждающие льготу на зачисление.
Льготниками являются дети военнослужащих и прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и других ведомств, а также братья и сестры детей, уже обучающихся в школе.