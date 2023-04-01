В Нижнем Тагиле стартовала запись детей в первые классы

Записать ребенка в школу можно лично в образовательном учреждении, через портал Госуслуг или отправить заказное письмо с уведомлением о вручении. Для подачи заявления необходимы свидетельство о рождении, паспорт родителя, справка о прописке и документы, подтверждающие льготу на зачисление.