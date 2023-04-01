В Реже при пожаре заживо сгорел человек

Возгорание произошло вечером около 21.00 на улице Аркадия Гайдара. В частном жилом доме на площади в 30 квадратных метров были повреждены кровля, стены, пол и домашнее имущество. Возгорание тушили девять огнеборцев с помощью двух единиц спецтехники. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины, его личность уже установлена.