В Реже при пожаре заживо сгорел человек

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:59
Возгорание произошло вечером около 21.00 на улице Аркадия Гайдара. В частном жилом доме на площади в 30 квадратных метров были повреждены кровля, стены, пол и домашнее имущество. Возгорание тушили девять огнеборцев с помощью двух единиц спецтехники. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины, его личность уже установлена.
Угодив в огненную ловушку, каждый четвертый уже не может из нее выбраться, — сообщили в МЧС.
Там отметили, что предварительная причина инцидента — неосторожное обращение с огнем, и рекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности в быту.