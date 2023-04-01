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В Реже при пожаре заживо сгорел человек

1 апреля 2023, 05:56
Фото: 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО ВКонтакте
30 марта при пожаре в жилом доме в Реже заживо сгорел мужчина.

Возгорание произошло вечером около 21.00 на улице Аркадия Гайдара. В частном жилом доме на площади в 30 квадратных метров были повреждены кровля, стены, пол и домашнее имущество. Возгорание тушили девять огнеборцев с помощью двух единиц спецтехники. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины, его личность уже установлена.

Угодив в огненную ловушку, каждый четвертый уже не может из нее выбраться, — сообщили в МЧС.

Там отметили, что предварительная причина инцидента — неосторожное обращение с огнем, и рекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

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#Евгения Сафина#Пожар#Дом#Сгорел#Происшествия#Свердловская область#Пожарные
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