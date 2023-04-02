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7-летний мальчик и его мать пострадали в ДТП с такси в Екатеринбурге

2 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
7-летний мальчик и его 34-летняя мама, ехавшие в такси Lada Granta, пострадали в дорожной аварии в Екатеринбурге. ДТП случилось 1 апреля 2023 года.

35-летний водитель, сидевший за рулем такси, не уступил встречному автомобилю дорогу и врезался в него, пишет Ура.ру.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что обоих пассажиров такси госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые провели опрос очевидцев, сделали замеры и зафиксировали случившееся в документах.

Напомним, 1 апреля 2023 года на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

Два человека пострадали в ДТП с автокраном на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#ДТП#Авария#Автомобиль#Такси#Таксист
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