7-летний мальчик и его мать пострадали в ДТП с такси в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
35-летний водитель, сидевший за рулем такси, не уступил встречному автомобилю дорогу и врезался в него, пишет Ура.ру.
В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что обоих пассажиров такси госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые провели опрос очевидцев, сделали замеры и зафиксировали случившееся в документах.
Напомним, 1 апреля 2023 года на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария, в результате которой пострадали два человека.