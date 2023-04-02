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Updated Сегодня, 07:10

Более 20 тысяч свердловских медработников получили социальные выплаты 288 млн рублей

2 апреля 2023, 07:10
Фото: 1MI
Более 20 тысяч медработников Свердловской области получили социальные выплаты. Общая сумма выплат с начала 2023 года составила 288 миллионов рублей.

Медикам районных лечебных учреждений ежемесячно платят 18,5 тысячи рублей, врачам первичного звена городских и районных учреждений 14,5 тысячи рублей, а сотрудникам скорой помощи — 11,5 тысячи рублей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Средний медперсонал районных клиник получает 8 тысяч рублей, средний медперсонал первичного звена — 6,5 тысячи, а 4 тысячи рублей — младшие медработники.

Напомним, в Екатеринбурге были введены выплаты семьям погибших участников СВО.

Введены выплаты для семей всех участников СВО в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Выплаты#Медики#Врачи#Общество#Свердловская область#Новости УрФО
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