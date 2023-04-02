Более 20 тысяч свердловских медработников получили социальные выплаты 288 млн рублей

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Медикам районных лечебных учреждений ежемесячно платят 18,5 тысячи рублей, врачам первичного звена городских и районных учреждений 14,5 тысячи рублей, а сотрудникам скорой помощи — 11,5 тысячи рублей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Средний медперсонал районных клиник получает 8 тысяч рублей, средний медперсонал первичного звена — 6,5 тысячи, а 4 тысячи рублей — младшие медработники.
Напомним, в Екатеринбурге были введены выплаты семьям погибших участников СВО.