Два человека погибли в массовом ДТП в Богдановичском районе

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
21-летний молодой человек, управлявший автомобилем «УАЗ-Патриот», ехал со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом», водителем которого был 58-летний мужчина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
После столкновения «КАМАЗ» потерял управление и врезался в «Ford», который ехал за «УАЗом». В итоге все машины съехали в кювет.
Водитель и пассажир «УАЗа» скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира иномарки «Ford» отвезли в больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Водитель грузовой машины на момент столкновения оказался трезв, по другим водителям будет назначена экспертиза.
Напомним, 1 апреля 2023 года два человека пострадали в результате ДТП после столкновения иномарки и автокрана «КАМАЗ».