Два человека погибли в массовом ДТП в Богдановичском районе

21-летний молодой человек, управлявший автомобилем «УАЗ-Патриот», ехал со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом», водителем которого был 58-летний мужчина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.