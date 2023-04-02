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Два человека погибли в массовом ДТП в Богдановичском районе

2 апреля 2023, 10:38
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате массовой дорожной аварии два человека погибли и два человека пострадали. ДТП произошло ранним утром 2 апреля 2023 в Богдановичском районе на трассе Екатеринбург — Тюмень.

21-летний молодой человек, управлявший автомобилем «УАЗ-Патриот», ехал со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом», водителем которого был 58-летний мужчина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

После столкновения «КАМАЗ» потерял управление и врезался в «Ford», который ехал за «УАЗом». В итоге все машины съехали в кювет.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель и пассажир «УАЗа» скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира иномарки «Ford» отвезли в больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Водитель грузовой машины на момент столкновения оказался трезв, по другим водителям будет назначена экспертиза.

Напомним, 1 апреля 2023 года два человека пострадали в результате ДТП после столкновения иномарки и автокрана «КАМАЗ».

Два человека пострадали в ДТП с автокраном на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Авария#Смерть#Проверка#Автомобиль#Свердловская область#Новости УрФО
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