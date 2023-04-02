Два человека пострадали в ДТП с автокраном на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Водитель автокрана допустил столкновение с едущей впереди него иномаркой, у которой были включены аварийные сигналы, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате столкновения и автомобиль, и автокран съехали в кювет. Автокран опрокинулся.
Оба водителя пострадали и были доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия сейчас проводится проверка.
Напомним, 30 марта 2023 года на ЕКАД произошла авария с участием трех грузовиков. Один из водителей погиб, другого госпитализировали в больницу.