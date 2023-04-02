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Updated Сегодня, 09:35

Два человека пострадали в ДТП с автокраном на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов

2 апреля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Автокран «КАМАЗ» рухнул в кювет в результате столкновения с автомобилем Kia Amanti. ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 1 апреля 2023 года.

Водитель автокрана допустил столкновение с едущей впереди него иномаркой, у которой были включены аварийные сигналы, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения и автомобиль, и автокран съехали в кювет. Автокран опрокинулся.

Оба водителя пострадали и были доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия сейчас проводится проверка.

Напомним, 30 марта 2023 года на ЕКАД произошла авария с участием трех грузовиков. Один из водителей погиб, другого госпитализировали в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#ДТП#Автомобиль#Автокран#Авария#Происшествия#Новости УрФО#Серов#Трасса
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